Cao điểm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Qua đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12 tới, góp phần quan trọng tạo động lực bứt phá với mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) 10,17% trong năm 2026.

* Đâu là điểm nghẽn?

Khác với mọi năm, năm 2026, Tuyên Quang được giao nguồn vốn đầu tư công kỷ lục với tổng số tiền lên tới trên 17.000 tỷ đồng. Xác định đây là nguồn lực quan trọng để phát triển hạ tầng và kích thích tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm, Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Tiến độ giải ngân ở một số dự án ở Tuyên Quang còn chậm do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Ảnh minh họa: Nguyễn Chinh - TTXVN

Do vậy, tiến độ giải ngân của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trung tuần tháng 9/2026, giá trị giải ngân đạt hơn 6.364 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch thì đến cuối tháng 9, con số này đã tăng lên trên 6.825 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khối lượng vốn còn lại cần giải ngân trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt hơn nữa của các sở, ngành, địa phương cũng như các nhà thầu.

Đề cập vấn đề này, UBND tỉnh Tuyên Quang thẳng thắn thừa nhận, từ đầu năm đến nay giải ngân vốn đầu tư công tuy đạt được những kết quả khả quan nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra.

Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều nên việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án không chỉ giúp hoàn thành kế hoạch vốn mà còn tạo thêm việc làm, tăng nhu cầu vận tải, dịch vụ, vật liệu xây dựng, nhất là kích thích sản xuất ở nhiều ngành, lĩnh vực liên quan.

Thực tế cho thấy, tiến độ giải ngân ở một số dự án còn chậm do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Đó là một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, thiết kế hoặc nguồn vốn khiến thời gian thẩm định, phê duyệt kéo dài.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở một số địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc về xác định nguồn gốc đất và đơn giá bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch. Giá nguyên nhiên liệu biến động cùng tình trạng thiếu hụt đất đắp, đá, cát san lấp. gây gián đoạn tiến độ thi công của các nhà thầu.

Đồng thời, năng lực của một số Ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế; quá trình sắp xếp đơn vị hành chính làm phát sinh việc bàn giao hồ sơ, tài sản từ cấp huyện về cấp xã, trong khi khối lượng lớn công việc và cán bộ cơ sở chưa có nhiều kinh nghiệm...

Ngoài đầu tư công, hoạt động đầu tư ngoài ngân sách cũng còn lượng vốn lớn cần được chuyển hóa thành năng lực sản xuất. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 38 dự án; 23 dự án được chấp thuận, cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn hơn 14.963 tỷ đồng. Cùng đó, toàn tỉnh hiện có 834 dự án với tổng vốn đăng ký trên 153.000 tỷ đồng; trong đó 541 dự án đang hoạt động.

* Gắn tiến độ với chất lượng và hiệu quả đầu tư

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc, tỉnh xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với thực hiện nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình, dự án, tuyệt đối không chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Khắc phục những tồn tại và trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh còn ban hành cả chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026. Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Trước mắt khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đấu thầu, thanh toán và quyết toán dự án; xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đặc biệt những dự án chưa hoàn thành quyết toán từ năm 2020 trở về trước, dự án cắt giảm quy mô hoặc dừng thực hiện. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những bất cập trong quá trình triển khai, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Đặc biệt, kiểm soát giá cả, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng; kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng phù hợp diễn biến thị trường. Tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép mỏ, khai thác, cung ứng đá, cát, đất đắp phục vụ dự án; xử lý nghiêm hành vi tạo khan hiếm giả, liên kết nâng giá hoặc cung cấp vật liệu không đúng quy định.

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, dự toán được giao là 530,757 tỷ đồng, trong đó nguồn thu đã điều tiết về cấp xã theo tiến độ thu là 524,740 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu, rà soát và tiếp nhận các dự án do cấp huyện trước khi sắp xếp quyết định có khả năng giải ngân ngay để phân bổ, sử dụng hết kế hoạch vốn được giao.

Trường hợp không còn đối tượng sử dụng vốn hoặc không có khả năng giải ngân trong năm 2026, địa phương báo cáo UBND tỉnh và chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất.

Riêng 4 đơn vị có kế hoạch vốn lớn gồm: Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh và Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tập trung xử lý các điểm nghẽn, bám sát tiến độ thi công và khối lượng thực hiện của từng gói thầu.

Đáng chú ý, những đơn vị này đều thể hiện quyết tâm chính trị với cam kết giải ngân gần 7.200 tỷ đồng từ nay đến ngày 31/12 tới. Trong đó Sở Xây dựng giải ngân 287,6 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh 4.933,7 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh 1.516 tỷ đồng và Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài 426,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng trọng điểm như: Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang hiện đã đạt hơn 93% tiến độ; tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang... đang được đôn đốc thi công "3 ca, 4 kíp" để vừa bảo đảm chất lượng công trình, vừa hoàn thành tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, rà soát sát kết quả thực hiện từng chỉ tiêu, từng ngành, lĩnh vực, xác định rõ những chỉ tiêu còn thiếu hụt so với kịch bản và giải pháp khắc phục trong quý IV/2026. Chỉ tiêu của Trung ương và Chính phủ giao là chỉ tiêu pháp luật nên cần thực hiện quyết liệt, khẩn trương bắt tay ngay vào việc làm, hành động cụ thể, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với sự chỉ đạo sát sao, đồng bộ và quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh cùng cam kết mạnh mẽ từ các sở, ngành, địa phương, Tuyên Quang đang dồn toàn lực biến nguồn vốn đầu tư công thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.