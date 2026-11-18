TP.HCM đang chuyển từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực lõi sang cấu trúc đa cực, đa trung tâm. 5 cực động lực được phân vai theo tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghiệp - logistics, kinh tế biển và đô thị - giáo dục - y tế. Cùng với đó là 5 trung tâm vệ tinh, nhằm đưa việc làm, dịch vụ và hạ tầng đến gần các khu vực cư trú hơn.