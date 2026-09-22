Cao điểm giải quyết đơn, án ở Tòa án Nhân dân khu vực 5

Một phiên tòa xét xử án hành chính được TAND khu vực 5 tổ chức công khai.

TAND khu vực 5 được thành lập trên cơ sở kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của TAND các huyện Hậu Lộc và Nga Sơn cũ. Đây là địa bàn có dân số đông, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã phát sinh nhiều tranh chấp cơ quan tòa án phải giải quyết, xét xử. Trên thực tế, số vụ việc thụ lý của đơn vị từ 1/10/2025 đến 15/9/2026 là 1.067 vụ, tăng 273 vụ so với năm 2025. Trong đó có nhiều tranh chấp phức tạp, kéo dài, đã xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn...

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm công tác, TAND khu vực 5 đã chủ động triển khai các phong trào thi đua Vì công lý với nội dung xuyên suốt là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”, do TAND tối cao phát động từ 15/6 đến 15/9, đơn vị đã giao chỉ tiêu và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, tiến độ cho từng cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp. Đồng thời tập trung rà soát, theo dõi sát sao điều kiện, tiếp tục giải quyết đối với các vụ án đang tạm đình chỉ.

Trên cơ sở đó, chi bộ, lãnh đạo TAND khu vực 5 đã tăng cường đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ quản lý tập trung sang định hướng và đồng hành với thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án trong quá trình giải quyết từng vụ, việc cụ thể. Thực hiện cắt giảm tối đa các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, xét xử, giải quyết án. Đồng thời tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ thông qua tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, lớp bồi dưỡng, tập huấn của tòa cấp trên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình, thủ tục xét xử, giải quyết các yêu cầu của công dân.

Bí thư chi bộ, Chánh án TAND khu vực 5, Thẩm phán Lường Thị Hoa chia sẻ: Kết thúc các đợt thi đua, đơn vị đã tổ chức đánh giá công khai, dân chủ, toàn diện, thực chất quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức. Trong đó, lấy kết quả giải quyết đơn, án là tiêu chí hàng đầu làm căn cứ bình xét, xếp loại thi đua.

Cùng với chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, chính quyền địa phương giải quyết án đúng pháp luật, lãnh đạo TAND khu vực 5 đã yêu cầu các thẩm phán nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định về tố tụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo điều kiện cho người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, coi đây là giải pháp quan trọng để cải cách tư pháp.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ 1/10/2025 đến 15/9/2026, TAND khu vực 5 đã giải quyết 1.014 vụ trong tổng số 1.067 vụ, đạt tỷ lệ 95%. Trong đó, tỷ lệ giải quyết các loại án hành chính, dân sự, hình sự đều vượt xa so với chỉ tiêu quốc hội giao. Các vụ việc còn lại đều đang được giải quyết trong hạn định của pháp luật. Quá trình thụ lý, giải quyết án và các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử.

Đáng chú ý, trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”, TAND khu vực 5 đã giải quyết thành công 8 vụ “án dây”, liên quan đến việc thu tiền giao đất sai quy định trong nhiều năm trước. Đây là những vụ việc phức tạp, gây khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, ở cả 8 vụ, tòa đều tổ chức hòa giải thành, để các bên đương sự tự thỏa thuận, giải quyết triệt để tranh chấp, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí hoạt động xét xử và thi hành án.

Bên cạnh đó, từ đầu năm công tác đến nay, TAND khu vực 5 đã giải quyết 1.238 đơn trong tổng số 1.240 đơn thụ lý, đạt tỷ lệ 99,8%. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định... Thông qua các phong trào thi đua giải quyết đơn, án đã góp phần quan trọng đảm bảo thượng tôn pháp luật, ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phụ trách.