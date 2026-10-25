Cao điểm đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Theo kế hoạch, toàn tỉnh thu nhận 73 mẫu ADN tại 2 trạm. Trạm 1, tại trụ sở Công an phường Đoàn Kết thu nhận 37 mẫu của thân nhân liệt sĩ thuộc 8 xã, phường: Tân Phong, Đoàn Kết, Dào San, Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Tăm, Phong Thổ, Sìn Hồ. Trạm 2, tại trụ sở Công an xã Than Uyên thu nhận 36 mẫu của thân nhân liệt sĩ thuộc 4 xã: Than Uyên, Mường Khoa, Mường Than, Tân Uyên.

Cán bộ y tế lấy mẫu máu của thân nhân liệt sĩ phục vụ thu thập mẫu sinh phẩm ADN.

Để triển khai chương trình, Phòng PC06 tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp với công an cấp xã rà soát thông tin thân nhân liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN. Sự phối hợp của các lực lượng tại địa phương góp phần tổ chức hoạt động theo kế hoạch, tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu.

Công an phường Đoàn Kết thu nhận yêu cầu tích hợp dữ liệu ADN.

Lực lượng Công an Lai Châu xác minh thông tin thân nhân liệt sỹ.

Lực lượng Công an Lai Châu thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ.

Việc thu nhận mẫu ADN góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, thắp lên hy vọng để những gia đình còn khắc khoải chờ tin người thân sớm tìm được hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.