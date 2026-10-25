Cao điểm đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ
Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh phối hợp với công an các xã, phường và trạm y tế tại 2 điểm Than Uyên, Đoàn Kết tổ chức triển khai cao điểm thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026.
Theo kế hoạch, toàn tỉnh thu nhận 73 mẫu ADN tại 2 trạm. Trạm 1, tại trụ sở Công an phường Đoàn Kết thu nhận 37 mẫu của thân nhân liệt sĩ thuộc 8 xã, phường: Tân Phong, Đoàn Kết, Dào San, Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Tăm, Phong Thổ, Sìn Hồ. Trạm 2, tại trụ sở Công an xã Than Uyên thu nhận 36 mẫu của thân nhân liệt sĩ thuộc 4 xã: Than Uyên, Mường Khoa, Mường Than, Tân Uyên.
Để triển khai chương trình, Phòng PC06 tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp với công an cấp xã rà soát thông tin thân nhân liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN. Sự phối hợp của các lực lượng tại địa phương góp phần tổ chức hoạt động theo kế hoạch, tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu.
Việc thu nhận mẫu ADN góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, thắp lên hy vọng để những gia đình còn khắc khoải chờ tin người thân sớm tìm được hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/trien-khai-cao-diem-thuc-hien-thu-nhan-mau-sinh-pham-adn-than-nhan-liet-si-dot-2-764531