Trong tuần vừa qua, Thường trực HĐND Thành phố tập trung chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 8 và hoàn thành đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Thường trực HĐND đã chủ trì họp Tiểu ban Phát triển kinh tế; làm việc với UBND Thành phố về các dự thảo nghị quyết lĩnh vực văn hóa, pháp chế; làm việc với Đảng ủy UBND Thành phố để đôn đốc khắc phục hạn chế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và xử lý các dự án chậm triển khai gây lãng phí. Trong tuần, Thường trực HĐND đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm tiến độ và hiệu lực hoạt động.

Cùng với đó, các Ban HĐND Thành phố tập trung khảo sát, đánh giá tính khả thi của từng chính sách:

Ban Kinh tế - Ngân sách tham mưu 3 văn bản quan trọng về cơ chế tài chính, mức chi hoạt động của HĐND các cấp, mức hỗ trợ Mặt trận khu dân cư và tổ chức 6 cuộc khảo sát đối với 16 tờ trình, dự thảo nghị quyết kinh tế trọng điểm.

Ban Pháp chế tổ chức 10 cuộc khảo sát đối với 9 hồ sơ dự thảo nghị quyết; ban hành báo cáo giám sát công tác tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Ban Đô thị tổ chức 7 cuộc khảo sát đối với 17 tờ trình, dự thảo nghị quyết; giám sát các dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội và tham mưu công bố công khai thông tin các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên ứng dụng Công dân số Thành phố.

Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện 6 cuộc khảo sát về các nội dung trình kỳ họp, công tác chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tại chợ Bến Thành, hệ thống siêu thị và giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

Về công tác tham mưu và tiếp công dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã tham mưu Thường trực ban hành Thư triệu tập đại biểu dự Kỳ họp thứ 8, phân công các Ban thẩm tra và chuẩn bị chu đáo kịch bản điều hành, hậu cần kỳ họp. Đồng thời, Văn phòng tiếp tục duy trì hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và các chuyên mục podcast. Trong tuần vừa qua, tiếp nhận 20 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo xử lý 100% đúng thẩm quyền, quy định.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng thông tin về các nội dung triển khai Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết của HĐND TPHCM. Ảnh: DUY TRẦN

Về dư luận xã hội,người dân bày tỏ sự phấn khởi, đồng thuận cao trước kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 với nguồn lực gần 400 tỷ đồng cho khoảng 370.000 người lao động khó khăn, cùng các chính sách nhà ở xã hội và tăng cường bác sĩ cho trạm y tế xã. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Thành phố tiếp tục có lộ trình phù hợp trong bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý trường học, kiểm soát chặt dịch sốt xuất huyết, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và bảo đảm công khai, thỏa đáng trong giải quyết đền bù thu hồi đất dự án metro số 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm