Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả Tết Đinh Mùi 2027: Chấn chỉnh tình trạng 'cắt khúc', 'vo tròn' vụ việc hình sự thành hành chính

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết. Ảnh minh họa - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 12/11/2026 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027 (Kế hoạch). Thời gian triển khai Kế hoạch cao điểm từ ngày 12/11/2026 đến ngày 28/02/2027.

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, tập trung vào nhóm hàng cấm (ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm...), hàng giả (thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, lương thực, thực phẩm ...), hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng (xăng dầu, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử, điện thoại, may mặc và thời trang cao cấp, bia, rượu, thuốc lá điếu, đường cát, bánh mứt kẹo, trái cây, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, phân bón,...) và các loại hàng tiêu dùng khác.

Đề nghị báo chí phản ánh mạnh biểu hiện "bảo kê", tiếp tay

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ logistic, khu công nghiệp, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại.

Đồng thời, giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ số để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Thành lập các đoàn, tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách...

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu quán triệt, tập huấn cho các lực lượng chức năng (Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, cơ quan quản lý thương mại điện tử) nâng cao năng lực nhận diện dấu hiệu tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chấn chỉnh, xử lý tình trạng "cắt khúc" hoặc "vo tròn" vụ việc để có thẩm quyền xử lý hành chính mà không chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an để điều tra theo quy định.

Cùng với đó, đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phản ánh các biểu hiện tiêu cực, tiếp tay, bảo kê hoặc trực tiếp tham gia buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường thời lượng tuyên truyền về chính sách, pháp luật; kịp thời đưa tin các vụ điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả...