Việc triển khai Kế hoạch nhằm chủ động kiểm soát tình hình thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, giữ vững an ninh trật tự trong dịp Tết.

Theo đó, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và UBND các xã, phường tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa, thị trường nội địa và trên không gian mạng. Trọng tâm là các nhóm hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao dịp cuối năm và Tết như lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, rượu, bia, thuốc lá, xăng dầu, hàng điện tử, mỹ phẩm, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, phân bón và các sản phẩm phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, cơ sở logistics và hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Kịp thời phát hiện, xử lý hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; đồng thời ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ, gây khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giao Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, điều tra, xử lý các đường dây, ổ nhóm vi phạm; lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu. Chi cục Quản lý thị trường tập trung kiểm tra thị trường nội địa; Thuế tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm tra hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, chống gian lận thuế, quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn. Các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ theo chức năng, địa bàn được giao.

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nâng cao ý thức lựa chọn, sử dụng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức trực ban 24/7, công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của Nhân dân, kịp thời chỉ đạo xử lý các vi phạm phát sinh.

Việc triển khai đồng bộ đợt cao điểm góp phần ổn định thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi.

laocai.gov.vn Xem link nguồn