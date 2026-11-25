Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường, đặc khu và Chi cục Quản lý thị trường triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Đợt cao điểm kéo dài đến hết ngày 28-2-2027.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung đấu tranh với các mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm, đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường, đặc khu chủ động tham mưu UBND cùng cấp xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm phù hợp với tình hình thực tế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng. Trong đó, chú trọng kiểm tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tập kết, trung chuyển hàng hóa, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch cao điểm của tỉnh, gửi Sở Công Thương chậm nhất ngày 27-11. Kế hoạch tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; tăng cường kiểm tra tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, điểm tập kết hàng hóa và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Qua đó, góp phần ổn định thị trường, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón xuân.

DẠ NGUYỆT