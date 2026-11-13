Cao điểm chống buôn lậu dịp Tết 2027: Siết quản lý thuế, chống thất thu ngân sách

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 12/11/2026 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Thời gian triển khai từ ngày 12/11/2026 đến hết ngày 28/02/2027.

Chính phủ triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ ngày 12/11/2026 đến 28/02/2027.

Đáng chú ý, Kế hoạch yêu cầu tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách đối với các lĩnh vực có nguy cơ cao như kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số; hoàn thuế, miễn, giảm, gia hạn tiền thuế; chuyển giá, trốn thuế và mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Thuế tăng cường kiểm tra hoạt động của tổ chức, cá nhân nộp thuế, quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi gian lận thuế, trốn thuế. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng vi phạm và rà soát tình trạng thành lập doanh nghiệp “ma” để trục lợi, vi phạm pháp luật.

Đối với lực lượng Hải quan, yêu cầu tăng cường thu thập thông tin, phân tích rủi ro, kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; tập trung vào hàng cấm, hàng giá trị cao, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội; kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, các lực lượng Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường và cơ quan quản lý thương mại điện tử phải nâng cao năng lực nhận diện dấu hiệu tội phạm. Những vụ việc có dấu hiệu hình sự phải được chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền, không để lọt vi phạm hoặc xử lý hành chính không đúng quy định.