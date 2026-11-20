Xã Tân Hà Lâm Hà đồng hành cùng với ngành y tế để triển khai chiến dịch

Chăm lo sức khỏe từ cơ sở

Tại xã Tân Hà Lâm Hà, công tác tuyên truyền, rà soát và vận động người dân tham gia khám sức khỏe được triển khai đến từng thôn. Với nhiều người, nhất là người cao tuổi, đây là cơ hội kiểm tra tình trạng sức khỏe, phát hiện nguy cơ bệnh tật mà trước đây chưa có điều kiện thăm khám.

Ông Trương Quang Ngôn - người dân địa phương chia sẻ: “Trước đây, khi thấy trong người không khỏe, tôi mới đến cơ sở y tế. Nay được địa phương thông báo, tổ chức khám miễn phí, tôi tranh thủ đi kiểm tra. Được bác sĩ thăm khám, tư vấn cụ thể, tôi yên tâm hơn và biết cách chăm sóc sức khỏe của mình”.

Ông Nguyễn Quang An - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà cho biết, toàn xã có 30.155 đối tượng thuộc diện triển khai chiến dịch. Địa phương đã tập trung rà soát dân số, phân nhóm đối tượng, phối hợp với cơ sở y tế bố trí lịch khám phù hợp. Các thôn tăng cường thông tin, vận động và nắm bắt những trường hợp chưa tham gia để hạn chế bỏ sót người dân.

Tại xã Phú Sơn Lâm Hà, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc tổ chức khám sức khỏe gặp khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều hộ ở xa trung tâm. Chính quyền cơ sở, nhân viên y tế và lực lượng thôn đã phối hợp thông báo lịch khám, vận động từng hộ gia đình chủ động tham gia.

Việc tổ chức khám ngay tại địa phương giúp người dân vùng sâu, vùng xa thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế, giảm thời gian và chi phí đi lại. Qua đó, các dấu hiệu bất thường được phát hiện, tư vấn và hướng dẫn theo dõi, điều trị kịp thời.

Đông đảo người dân đến thăm, khám miễn phí tại cơ sở y tế

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Theo UBND tỉnh, sau 42 ngày triển khai chiến dịch, toàn tỉnh đã khám sức khỏe cho khoảng 985.000 người, gần bằng tổng số người được khám kể từ khi bắt đầu thực hiện chương trình Khám sức khỏe toàn dân. Kết quả này thể hiện nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đội ngũ nhân viên y tế trong huy động nguồn lực, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng y tế đã nỗ lực vượt khó, góp phần tạo chuyển biến trong công tác khám sức khỏe toàn dân. Đồng chí nhấn mạnh, sự đồng lòng, quyết tâm và kịp thời tháo gỡ vướng mắc là yếu tố quan trọng để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều; một số nơi còn chậm, công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt triển khai những nhiệm vụ còn lại.

Trong đó, chính quyền cấp xã phải rà soát chính xác số dân, số người thuộc diện khám theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và người mắc bệnh mạn tính. Ngành y tế tăng cường kiểm tra chuyên môn, huy động nhân lực hỗ trợ địa phương còn khó khăn; đồng thời rà soát, làm sạch dữ liệu khám sức khỏe, phục vụ liên thông thông tin và hình thành Sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Người đứng đầu chính quyền địa phương phải trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện, bảo đảm chiến dịch đạt hiệu quả thực chất, không chạy theo số lượng mà bỏ sót những đối tượng cần được chăm sóc.

Chiến dịch đang tạo chuyển biến tích cực trong việc đưa dịch vụ y tế đến gần người dân. Chặng đường còn lại đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn của từng cấp, từng ngành, để mỗi người dân đều có cơ hội được khám, tư vấn và phát hiện bệnh sớm. Đây cũng là nền tảng để công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực tại mỗi địa phương.