Cao điểm bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ đại lễ 950 năm Quốc Tử Giám

Theo ông Đặng Đình Đại, Phó Giám đốc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, hiện tại, đơn vị đang tập trung toàn bộ nhân lực và phương tiện kỹ thuật cao nhất để thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt từ ngày 8-11 đến hết ngày 17-11. Đợt ra quân dồn sức vào các mốc thời gian then chốt gồm ngày sơ duyệt, tổng duyệt và ngày diễn ra lễ kỷ niệm chính thức 13-11.

Công nhân vệ sinh môi trường tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử GIám. Ảnh: Vân Nhi

Tâm điểm bảo đảm mỹ quan là quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng các tuyến phố liền kề gồm Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tôn Đức Thắng, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm soát sang các trục đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khuyến và ngõ Thanh Miến.

“Xác định yêu cầu giữ cho đường phố luôn phong quang, sạch đẹp, chi nhánh đang đẩy mạnh tối đa phương án cơ giới hóa kết hợp với lao động thủ công truyền thống. Trên các trục đường chính, dải phân cách và hè phố, các tổ xe cơ giới liên tục vận hành hệ thống xe quét hút bụi cùng xe bồn rửa đường chuyên dụng dung tích lớn từ 10 đến 16m3”, ông Đặng Đình Đại nhấn mạnh.

Lễ ký niệm là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô đến nhân dân trong nước và quốc tế. Ảnh: Vân Nhi

Song song đó, công nhân môi trường tăng cường tuần tra, thu gom rác trên vỉa hè theo chu kỳ nghiêm ngặt 60 phút/lần bằng thủ công kết hợp xe điện chuyên dùng. Hệ thống thùng rác dung tích 240 lít cũng đã được đơn vị lắp đặt, đưa vào sử dụng tại khu vực Hồ Văn nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu xả rác đúng nơi quy định của nhân dân và du khách thập phương.

Đặc biệt, vào các ngày cao điểm, đơn vị huy động thêm lực lượng công nhân tăng cường túc trực làm việc từ 6 giờ đến 18 giờ, bố trí trực tiếp tại các vị trí trọng yếu trong di tích, khu vực Hồ Văn và các cửa ngõ xung quanh. Toàn bộ địa bàn được tổng vệ sinh hoàn tất trước 6 giờ hằng ngày và liên tục duy trì trạng thái sạch sẽ cho đến 22 giờ.

Các tổ sản xuất quán triệt nguyên tắc không để tồn đọng rác hay đất thải trên đường phố. Ảnh: Vân Nhi

Ngoài ra, các tổ sản xuất quán triệt nguyên tắc không để tồn đọng rác hay đất thải trên đường phố; các xe gom rác tuyệt đối không tập kết bừa bãi tại lòng đường hay các trục giao thông chính mà luôn được che chắn, phủ bạt kín đáo trước khi vận chuyển.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, ông Đặng Đình Đại nhấn mạnh công tác giám sát, phối hợp liên ngành đang được siết chặt từng giờ. Đơn vị tổ chức kiểm tra chéo, đánh giá chất lượng cuối mỗi ca sản xuất và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban quản lý di tích để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đến thời điểm này, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ lễ kỷ niệm đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: Vân Nhi

Cùng với đó, đơn vị cũng kiến nghị UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền người dân tự giác giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác tùy tiện, góp phần tạo nên một không gian lễ hội trang trọng, văn minh và an toàn.