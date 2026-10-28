Cao điểm 100 ngày xử lý những điểm nghẽn về chuyển đổi số

Người dân xã Gia Trấn tìm hiểu ứng dụng số trên điện thoại thông minh.

Nhận diện đúng điểm nghẽn để tháo gỡ

Triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS, tỉnh xác định 45 nhiệm vụ thuộc 10 nhóm vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Trọng tâm là hạ tầng số, dữ liệu số, các nền tảng dùng chung, dịch vụ công trực tuyến và nguồn nhân lực...

Mỗi nhiệm vụ được gắn với trách nhiệm cụ thể theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đối tượng thực hiện là các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các xã, phường.

Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhanh chóng đưa tinh thần của Kế hoạch đến với người dân. Các sở, ngành, địa phương đồng loạt xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ và những điểm nghẽn thực tế tại đơn vị mình.

Với tinh thần đó, ngay trong tháng 7/2026, 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS với nhiệm vụ cụ thể; hoàn thiện việc đề xuất danh mục thiết bị và nhu cầu kinh phí cần bổ sung phục vụ công tác CĐS và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công… Đây là cơ sở để triển khai đồng bộ nhiệm vụ tháo gỡ điểm nghẽn CĐS trên toàn tỉnh.

Theo số liệu cập nhật của tỉnh, đến nay trong tổng số 45 nhiệm vụ, có 23 nhiệm vụ đã hoàn thành, 17 nhiệm vụ đang triển khai, 5 nhiệm vụ sắp đến hạn; chưa có nhiệm vụ quá hạn.

Trong đó nhóm nhiệm vụ về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và nền tảng số đã cơ bản hoàn thành với những dấu mốc quan trọng như: Lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở CĐS trong lĩnh vực quản lý của các ngành, địa phương và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hoặc xử lý theo thẩm quyền; ban hành các Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng; quản lý, vận hành, khai thác sử dụng nền tảng kết nối, liên thông mạng mật của các cơ quan trong hệ thống chính trị; triển khai Bản đồ cấp độ an ninh mạng cho các hệ thống số và đầu mối ứng cứu...

Đặc biệt nhóm nhiệm vụ về nguồn nhân lực được cụ thể hóa bằng việc Sở Nội vụ triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách CĐS, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP. Đến nay, Sở Tài chính đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 55 người tại 5 cơ quan; 48 cơ quan, đơn vị đã phân công cán bộ chuyên trách và quyết định hưởng hỗ trợ cho 104 người.

Cùng với đó, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6689/UBND-VP11 ngày 18/9/2026 về việc triển khai Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào “Bình dân học vụ số” giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng số. Đến hết ngày 19/10, toàn tỉnh đã có 371 đơn vị đăng ký với 76.503 tài khoản; 66.844 tài khoản đã đăng nhập, tham gia học và khoảng 70% số tài khoản đã hoàn thành và thi kết thúc khóa học.

Lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Ở cấp cơ sở, hiệu quả CĐS được thể hiện rõ qua việc hiện đại hóa hành chính; đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và khả năng tiếp cận công nghệ của người dân.

Tại nhiều trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường, rô bốt thông minh được đưa vào hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao trải nghiệm của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, nhiều nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đã được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, wifi miễn phí, máy tính, máy scan tạo điều kiện để người dân có phương tiện giải quyết thủ tục hành chính ngay tại địa bàn dân cư. Hoạt động của các tổ Công nghệ số cộng đồng cũng đang dần chuyển từ tuyên truyền đơn thuần sang hỗ trợ trực tiếp.

Tại Yên Từ, với phương châm “Người dân cần - Chính quyền hỗ trợ”, xã đã thành lập Đội đặc nhiệm hành chính số “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” để đồng hành cùng công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Bùi Quốc Toàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là đơn vị nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh về kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn dịch vụ công trực tuyến đều do cán bộ làm thay người dân. Đây chính là điểm nghẽn, nếu không mạnh dạn bỏ qua “thứ hạng” để làm lại quy trình thay vì làm hộ, cán bộ sẽ hỗ trợ để người dân tự làm dịch vụ công trực tuyến thì áp lực công việc sau này sẽ dồn lên bộ máy hành chính rất lớn, mục tiêu xây dựng công dân số cũng không đạt.

Bài toán này nhanh chóng được giải quyết bằng cách phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân tự giải quyết thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư. Cách làm này mang lại hiệu quả cao. Nhiều trường hợp gia đình có người thân qua đời vào buổi tối hoặc ngày nghỉ, cần khai tử để lo tang lễ, Đội Đặc nhiệm hành chính số hỗ trợ trực tuyến ngay khi phát sinh, thay vì người dân phải chờ đến ngày làm việc hoặc trực tiếp lên UBND xã.

Tại xã Gia Vân, phần mềm Chatbot AI “Gia Vân Talk” được phổ cập đến từng người dân, là kênh hỗ trợ trực tuyến thông minh giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, các chính sách và nội dung thiết thực trong đời sống. Với tính năng ghi nhận hỏi đáp bằng giọng nói đa ngôn ngữ đã giúp người dân giao dịch với khách du lịch nước ngoài một cách thuần thục, chính xác.

Chị Trần Thị Thanh, người lái đò tại bến thuyền Vân Long cho biết: “Gia Vân Talk” đã giải quyết bài toán ngôn ngữ và kiến thức mỗi khi chúng tôi giao dịch với du khách nước ngoài, mở ra thêm cách tiếp cận các tiện ích số phục vụ công việc và đời sống. Ninh Bình đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn bằng các giải pháp thiết thực, đưa công nghệ trở thành công cụ hữu ích trong công việc và đời sống. Đây là thước đo cụ thể nhất trả lời câu hỏi CĐS phải giải quyết được vấn đề thực tế, giảm thời gian, chi phí, công sức mà chính quyền đang nỗ lực từng ngày.

Chặng đường 100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS chỉ còn lại 1/3 thời gian, các sở, ngành, địa phương đang tăng tốc bám sát tiến độ từng nhiệm vụ, tập trung xử lý dứt điểm những nội dung còn vướng mắc; đẩy nhanh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; hoàn thiện các nền tảng dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và thực hiện chế độ hỗ trợ với cán bộ chuyên trách CĐS và tham gia tổ công nghệ số cộng đồng, tuyệt đối không để chậm, muộn.

Với quyết tâm cao và cách làm phù hợp, những điểm nghẽn CĐS dần được tháo gỡ tạo nền tảng để Ninh Bình tăng tốc CĐS, nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.