Doanh nghiệp bớt gánh nặng giấy tờ, mạnh dạn lên sàn

Đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, nhằm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 của UBND thành phố, đã mang lại nhiều đổi thay cho môi trường kinh doanh của Hà Nội.

Đợt cao điểm triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của TP Hà Nội đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ.

Một trong những kết quả đáng chú ý là việc mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Theo số liệu từ Sở Khoa học và Công nghệ, sau thời gian thực hiện đợt cao điểm, toàn bộ 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp đã được cung cấp trực tuyến.

Nhờ vậy, từ ngày 14/7/2026 đến ngày 19/10/2026, đã có 99.340 hồ sơ được doanh nghiệp nộp trực tuyến trên tổng số 107.852 hồ sơ (đạt 92,1%). Thời gian giải quyết các thủ tục tại Sở Tài chính đã giảm từ 30% đến 50%. Tại Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp, với 102/102 thủ tục được cung cấp trực tuyến, đã có 796 trong tổng số 800 hồ sơ nộp trực tuyến (đạt 99,5%), cắt giảm 86,6% thời gian giải quyết với một số thủ tục.

Bên cạnh cắt giảm thủ tục hành chính, Hà Nội đang tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Toàn thành phố đã hỗ trợ chuyển đổi số cho 322.677 chủ thể (gồm 214.314 hộ kinh doanh, 108.255 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 108 làng nghề), đạt độ phủ 66,2%. Đáng chú ý, 41,1% chủ thể đã sử dụng ít nhất 4 nhóm nền tảng số trở lên và 46.514 cơ sở đã phát sinh doanh thu qua kênh số.

Ngoài các nền tảng phục vụ quản lý và bán hàng, Hà Nội còn khuyến khích hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận AI để nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 35.522 chủ thể (20.058 hộ kinh doanh, 15.464 doanh nghiệp nhỏ và vừa) tại 46 xã, phường đã được tập huấn, sử dụng công cụ AI để viết hỗ trợ kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Thành phố cũng khởi động đợt 1 chương trình cấp Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số, Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử với kinh phí 50 tỷ đồng nhằm hỗ trợ chuỗi bán lẻ và dịch vụ.

Không chỉ hỗ trợ các cơ sở kinh doanh truyền thống, Hà Nội còn hướng tới mở rộng thị trường cho doanh nghiệp công nghệ số, đưa sản phẩm và dịch vụ của nhóm doanh nghiệp này ra nước ngoài. Theo đó, Sở Công Thương đã rà soát và lựa chọn 20 doanh nghiệp công nghệ số tại Hà Nội có sản phẩm, dịch vụ tiềm năng để hỗ trợ xúc tiến sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế. Đồng thời, Sở cũng đề xuất đưa nội dung xúc tiến xuất khẩu công nghệ số vào Chương trình xúc tiến thương mại thành phố năm 2027.

Bùng nổ thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt

Cùng với việc hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, Hà Nội đang tiếp tục thúc đẩy đưa sản phẩm địa phương lên môi trường trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và kênh TikTok "OCOP Hà Nội" chính thức được kích hoạt. Các xã, phường đã hỗ trợ đưa 5.192 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm tiềm năng lên sàn thương mại điện tử. Lãnh đạo 126/126 xã, phường đã trực tiếp tham gia 1.695 buổi livestream, quảng bá và kết nối tiêu thụ 7.017 sản phẩm, dịch vụ bản địa.

Sở Công Thương đã tổ chức Tháng khuyến mại số từ ngày 24 đến 28/8/2026 tại Quảng trường La Mã, Khu đô thị An Bình City, phường Phú Diễn; phối hợp TikTok Shop tổ chức 10 phiên livestream với gần 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề; gần 1.000 điểm bán hàng khuyến mại của các hệ thống bán lẻ, chuỗi cửa hàng hưởng ứng. Hoạt động này đã thúc đẩy hoạt động mua sắm của người dân. Số liệu của Sở Công Thương cho thấy, lượng khách hàng và doanh số của hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tham gia tăng bình quân 20 - 50% tùy lĩnh vực; đồng thời doanh thu thương mại điện tử toàn thành phố trong Tháng khuyến mại số đạt khoảng 700 - 800 tỷ đồng.

Về thanh toán không dùng tiền mặt, hiện nay 100% chợ dân sinh (433/433 chợ) trên địa bàn Thủ đô và 744 tuyến phố kinh doanh (đạt 118,1% kế hoạch) đã triển khai hình thức này. Cùng với đó, 100% (12.424/12.424) hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và thực hiện nộp thuế điện tử; đồng thời có thêm 5.083 hộ đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu trên chưa đồng nghĩa với việc chuyển đổi số đã tạo ra hiệu quả kinh doanh tương ứng. Báo cáo tổng kết của Sở Khoa học và Công nghệ cho thấy kinh tế số của thành phố vẫn phát triển chủ yếu về chiều rộng. Gần 59% chủ thể được hỗ trợ mới sử dụng 1-3 nhóm nền tảng số, tỷ lệ có doanh thu trực tuyến thực tế còn khiêm tốn (14,4%). Nguyên nhân chủ yếu do chi phí số hóa ban đầu (chụp ảnh sản phẩm, thiết kế gian hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số) còn là gánh nặng với tiểu thương nhỏ lẻ, bên cạnh hạn chế về kỹ năng số và thói quen kinh doanh của một bộ phận người buôn bán lớn tuổi.

Đợt cao điểm 100 ngày đã chứng minh chuyển đổi số không phải là khái niệm xa vời, mà đã thực sự trở thành công cụ thiết thực giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và mở ra không gian tăng trưởng mới cho các hộ kinh doanh của Thủ đô. Thách thức tiếp theo là chuyển việc sử dụng nền tảng thành hiệu quả kinh doanh thực tế, giúp tạo sức cạnh tranh cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa.