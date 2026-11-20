Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Ngày 20/11, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Sáp nhập để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo

Tại buổi lễ, bà Hồ Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ công bố Quyết định số 3235/QĐ-BGDĐT ngày 6/11/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Theo quyết định, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Sau sáp nhập, nhà trường tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập đến khi kết thúc khóa học. Các chương trình đào tạo phải được duy trì liên tục, bảo đảm công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo, viên chức, người lao động.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Việc sáp nhập đánh dấu bước kiện toàn hệ thống đào tạo nhân lực y tế của tỉnh Phú Thọ. Ý nghĩa của chủ trương này không chỉ nằm ở việc tinh gọn tổ chức mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và thế mạnh đào tạo của hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận những đóng góp của hai trường trong đào tạo nguồn nhân lực y tế. Qua nhiều thế hệ, đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo đã góp phần phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Việc sáp nhập xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài. Đây là giải pháp nâng cao năng lực đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu đưa ngành Y tế Phú Thọ vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước vào năm 2030; từng bước hình thành cơ sở đào tạo đại học về y, dược.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, bảo đảm hoạt động đào tạo liên tục, thông suốt.

Đặc biệt, quá trình sắp xếp đội ngũ phải công khai, dân chủ, minh bạch, phù hợp năng lực chuyên môn và vị trí việc làm. Nhà trường cần bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; tạo điều kiện để đội ngũ Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình nhanh chóng hòa nhập môi trường mới.

Đối với học sinh, sinh viên, yêu cầu quan trọng là tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo đã được phê duyệt, không để việc sáp nhập ảnh hưởng đến quá trình học tập.

Cùng với ổn định tổ chức, nhà trường cần rà soát ngành nghề, chương trình đào tạo, ưu tiên lĩnh vực sức khỏe có nhu cầu nhân lực cao; tăng cường thực hành, thực tập và mở rộng hợp tác với các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh.

Những yêu cầu trên cho thấy hiệu quả sáp nhập phải được đánh giá bằng chuyển biến thực chất trong quản trị, chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế, thay vì chỉ dựa vào quy mô tổ chức sau kiện toàn.

TS.BS. Nguyễn Quang Ân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ phát biểu.

Phát huy nền tảng 66 năm, hướng tới đào tạo nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Nguyễn Quang Ân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ nhấn mạnh, sự kiện sáp nhập diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đánh dấu giai đoạn phát triển mới sau 66 năm xây dựng và trưởng thành.

Tiền thân là Trường Y sĩ Phú Thọ, thành lập ngày 26/10/1960, một trong bảy trường Y sĩ đầu tiên của các tỉnh phía Bắc, đến nay nhà trường đã đào tạo hơn 100.000 cán bộ y tế.

Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế trên cả nước, đặc biệt ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đây là kết quả thể hiện vai trò của nhà trường trong đào tạo nhân lực phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ghi nhận những đóng góp đó, nhà trường được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba các năm 1989, 2009; hạng Nhì năm 1994; hạng Nhất năm 2000 và Huân chương Lao động hạng III năm 2026.

Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ từng bước mở rộng quy mô, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy. Riêng năm 2026, nhà trường tuyển sinh trên 2.000 sinh viên, nâng tổng quy mô đào tạo lên gần 4.000 sinh viên.

Đi cùng mở rộng quy mô là yêu cầu nâng cao chất lượng. Nhà trường chú trọng gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường hợp tác với bệnh viện, cơ sở y tế, giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

TS.BS. Nguyễn Quang Ân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ trao giấy khen cho cán bộ, giáo viên nhà trường.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm. Giai đoạn 2020 - 2025, nhà trường triển khai hơn 40 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng trong giảng dạy và thực tiễn, góp phần đổi mới phương pháp đào tạo.

Cùng giai đoạn, nhà trường đào tạo hơn 100 lưu học sinh Lào; triển khai các chương trình hợp tác, trao đổi, tạo cơ hội cho sinh viên học tập và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác.

Bên cạnh đào tạo, nhà trường tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đào tạo nhân viên y tế thôn bản, phòng chống dịch bệnh và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Những hoạt động này góp phần gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.

Tuy nhiên, quy mô đào tạo ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng đội ngũ, năng lực quản trị, chương trình đào tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực sau sáp nhập.

Đề cập định hướng phát triển, TS.BS. Nguyễn Quang Ân - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Chúng tôi hiểu rằng, quy mô lớn hơn phải đi đôi với chất lượng tốt hơn; tổ chức được kiện toàn phải tạo ra hiệu quả cao hơn; và sự hội tụ hôm nay phải trở thành sức mạnh cho sự phát triển ngày mai.

Quang cảnh buổi lễ.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, nhiệm vụ trước mắt là ổn định tổ chức, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động và người học; phát huy thế mạnh hai đơn vị, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, kỷ cương.

Về lâu dài, nhà trường tập trung đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế; từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập đặt ra yêu cầu mới về phát triển hệ thống y tế, việc kiện toàn Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng đối với đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương.

Từ nền tảng 66 năm xây dựng và phát triển, hiệu quả sáp nhập cần được thể hiện bằng chất lượng đào tạo, năng lực thực hành của sinh viên và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực tại các cơ sở y tế. Đây là yếu tố quyết định để nhà trường phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ và khu vực.