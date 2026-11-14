Cao đẳng Nguyễn Du 30 năm chắp cánh tài năng nghệ thuật Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

Sáng 14/11, Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Tham dự có bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và cựu sinh viên nhà trường.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Từ những lớp học đầu tiên đến cơ sở đào tạo đa ngành

Ba thập kỷ trước, trong điều kiện còn nhiều khó khăn sau ngày tái lập tỉnh, nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ thuật phục vụ phát triển địa phương trở nên cấp thiết. Từ yêu cầu thực tiễn ấy, năm 1994, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Văn hóa Nghệ thuật được thành lập, tạo tiền đề cho sự ra đời của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh năm 1996.

Những ngày đầu, trường đóng tại thị trấn Cày (nay thuộc xã Thạch Hà), với 7 cán bộ, giáo viên. Phòng học chủ yếu là những gian nhà mượn tạm, chương trình, giáo trình và thiết bị giảng dạy còn thiếu thốn. Trong hoàn cảnh ấy, các thầy cô vừa đứng lớp, vừa nghiên cứu, xây dựng chương trình, tìm kiếm tài liệu, từng bước đặt nền móng cho cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.

Tập thể cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Năm 2000, thầy và trò chuyển về cơ sở mới tại phường Thành Sen. Tháng 4/2011, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du; đến tháng 1/2018 chính thức mang tên Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

Qua từng dấu mốc phát triển, nhà trường từng bước mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và dịch vụ.

Buổi lễ với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của nhà trường.

Hiện trường được cấp phép đào tạo 19 ngành nghề, quy mô tuyển sinh 1.505 chỉ tiêu/năm, với gần 1.300 học sinh, sinh viên đang theo học. Trong đó, nhóm ngành nghệ thuật có 7 nghề như Thanh nhạc, Hội họa, Thiết kế đồ họa, Nghệ thuật biểu diễn dân ca, múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc truyền thống và nhạc cụ phương Tây.

Đáng chú ý, trường có 1 nghề trọng điểm khu vực ASEAN là Kỹ thuật chế biến và 4 nghề trọng điểm quốc gia, gồm Thanh nhạc, Nghệ thuật biểu diễn dân ca, Nhạc cụ phương Tây và Quản trị khách sạn. Đây là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo ở những lĩnh vực đặc thù.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa cảm ơn các đội văn nghệ.

Nuôi dưỡng tài năng, lan tỏa giá trị văn hóa quê hương

Gắn đào tạo với thực tiễn, Trường Cao đẳng Nguyễn Du chú trọng mời nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ có uy tín tham gia giảng dạy, truyền nghề; đồng thời mở rộng liên kết với các trường đại học, cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế. Hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, liên kết đào tạo với các trường đại học tại Hàn Quốc góp phần mở rộng cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp cho người học.

Tiến sĩ Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du phát biểu tại buổi lễ.

Đội ngũ nhà giáo là một trong những nền tảng quan trọng tạo nên chất lượng đào tạo. Hiện 100% giáo viên đạt chuẩn, nhiều cá nhân được ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua, bằng khen của các cấp. Các công trình nghiên cứu về đời sống văn hóa cư dân ven biển Hà Tĩnh, di sản văn hóa vùng ven biển gắn với phát triển du lịch và bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng góp phần khẳng định năng lực chuyên môn, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên.

Sau 30 năm, nhà trường đã đào tạo hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên, bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan văn hóa, cơ sở giáo dục, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp. Nhiều cựu sinh viên tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, trở thành những gương mặt được công chúng biết đến như NSƯT Vành Khuyên, NSƯT Tố Nga, ca sĩ Đinh Thành Lê, Bùi Lê Mận, Trần Thụy Miên, Mộc An…

Không chỉ đào tạo nghề, nhà trường còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua sáng tác, biểu diễn, triển lãm và quảng bá văn hóa. Năm 2023, dấu ấn chiếc ram cuốn Hà Tĩnh dài nhất Việt Nam được xác lập bởi thầy và trò nhà trường đã trở thành hoạt động quảng bá đặc sản quê hương, đưa kiến thức nghề gắn với thực tiễn đời sống.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng tại buổi Lễ.

Với những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển, trường được trao Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp, ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du khẳng định, những thành quả sau 30 năm là kết tinh của sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các cấp, ngành và sự đoàn kết, tận tâm của nhiều thế hệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh, sinh viên.

Bước vào giai đoạn mới, trước yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp và sự thay đổi của thị trường lao động, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, củng cố các ngành nghề thế mạnh, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ và phát triển kỹ năng thực hành cho người học.

Cùng với đó, việc mở rộng liên kết với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, tạo cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và tiếp cận việc làm được đặt ra như một hướng đi quan trọng. Với các ngành nghệ thuật truyền thống, nhà trường chú trọng duy trì môi trường thực hành, đào tạo lực lượng kế cận, gắn truyền nghề với bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ thầy và trò Trường Cao đẳng Nguyễn Du trong chặng đường 30 năm xây dựng, phát triển. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới.

Ba thập kỷ là hành trình từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn đến cơ sở đào tạo đa ngành, nơi nuôi dưỡng đam mê, chắp cánh tài năng và góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật trên quê hương núi Hồng, sông La.