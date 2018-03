Cáo buộc Wanna One gian lận, antifan phải 'ăn hành' vì fan phản ứng cực chất

Với thực lực hiện tại của Wanna One quả là không dễ gì bị bắt nạt.

Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao câu chuyện Wanna One bị vướng vào nghi án gian lận album. Sự việc bắt nguồn khi bảng thống kê lượng album bán ra vào ngày 27/3 của Wanna One được công bố, theo đó, các chàng trai này đã tiêu thụ hơn 100.000 bản album chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ngay lập tức, nhiều người so sánh Wanna One như là một phiên bản thứ 2 của Momoland.

Wanna One comeback với album 0 + 1 = 1 (I Promise You) và bài hát chủ để Boomerang vào ngày 19/3.

Ngay sau khi phát hành album, Wanna One đã bị nghi oan chửi thề trên sóng trực tiếp, vụ việc cũng nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Lượng bán album tăng đột biến khiến boygroup này dính nghi án thiếu minh bạch.

- Có vẻ như mấy anh chàng kia muốn trải nghiệm mọi thể loại scandal trước khi disband đây mà!

- Wow! Mấy thứ mà đến cả EXO hay BTS không thể với tới thì nay Wanna One lại làm được.

- Momoland bán 8000 bản và ngay lập tức bị hàng loạt bài báo cáo buộc gian lận. Chẳng phải 100.000 bản là hơi quá sao? Ngay cả trong ngày có fansign họ cũng chỉ có thể bán hơn 20.000 thôi mà.

- Momoland bị chửi thậm tệ vì 8000 còn bây giờ là 100.000 à? Nếu đây không có nghi án gì thì chắc điên thật mất… chắc chắn phải có lỗi gì đấy.

Lí lẽ của antifan không những không thuyết phục mà còn làm người hâm mộ đã phải “cười ngất” khi Wanna One “được” đặt lên bàn cân với Momoland.

Tính theo tuổi nghề, dù Wanna One mới debut mới hơn nửa năm nhưng đã sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì Kpop còn Momoland đã phải chật vật 2 năm qua mới được nhớ mặt nhờ bản hit BBoom BBoom. Việc Wanna One tiêu thụ hơn 100.000 album chỉ trong một ngày hoàn toàn dễ hiểu bởi những lí do dưới đây.

Bảng thống kê lượng tiêu thụ album của Wanna One suốt thời gian qua. Album I Promise U đến ngày thứ 9 đã tiêu thụ được hơn 500.000 bản, con số này tương đương với 2 album trước.

Cách mua album ủng hộ thần tượng của fan Wanna One là minh chứng rõ nhất để giải oan cho các anh chàng. Thay vì mua vài album thì người hâm mộ lại chi tiền xách về… vài chục thùng như trong hình đây.

Chưa dừng ở đó, mọi sản phẩm do Wanna One đều cháy hàng lúc được ra mắt. Nên chẳng có gì khó hiểu khi các fan vung tiền mua album.

Ngay khi Wanna One bị tình nghi gian lận, một chuỗi cửa hàng bán album gồm 13 chi nhánh đã báo cáo lên Hanteo (BXH album uy tín bậc nhất Hàn Quốc) có sự sai sót về lượng bán album của Wanna One từ ngày 19/3 đến 25/3. Họ yêu cầu Hanteo cộng dồn lượng tiêu thụ trong những hôm đó vào ngày 27/3.

Cùng lúc đó, người hâm mộ đã liên lạc trực tiếp cho Hanteo để hỏi về sự việc và đại diện Hanteo xác nhận là không có sự gian lận nào ở đây.

Với những bằng chứng trên, các Wannable (tên fandom Wanna One) hoàn toàn dập tắt niềm tin bêu xấu các anh chàng.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

Đình Khôi (Theo OneHallyu)