Ngày 18/11, thông tin từ Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã giao Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng triển khai cào bóc, xử lý các vị trí hằn lún vệt bánh xe, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (cũ).

Ngay sau khi Báo Xây dựng phản ánh, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã chỉ đạo đơn vị bảo trì khắc phục các vị trí hằn lún vệt bánh xe trên đường Vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (cũ).

Cụ thể, đơn vị đã tiến hành cào bóc và thảm lại lớp nhựa đường tại hai đoạn Km 6+000 - Km 6+800 và Km 13+175 - Km 13+320, với tổng chiều dài khoảng 945m. Đồng thời, khắc phục một số vị trí sạt trượt ta luy âm, sơn kẻ vạch đường nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Trước đó, ngày 3/11, Báo Xây dựng có bài viết phản ánh tình trạng mặt đường trên tuyến xuất hiện nhiều vị trí hằn lún, trồi cao, biến dạng, chiều sâu từ 3-5cm, cá biệt có vị trí lên tới 10cm. Bên cạnh đó, hệ thống sơn kẻ đường bị mờ, cây cối che khuất biển báo và một số vị trí đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi cào bóc, đơn vị bảo trì đã thảm lại mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Sau phản ánh, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo trì, khắc phục những bất cập trên tuyến. Đối với hai đoạn Km 6+000 - Km 6+800 và Km 13+175 - Km 13+320, UBND tỉnh Thanh Hoá đã chấp thuận bổ sung kinh phí 8,2 tỷ đồng để sửa chữa.