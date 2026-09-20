Cao Bồ - Tuyên Quang: Đưa vốn quay vòng vào sinh kế, gắn nuôi lợn đen với giữ rừng

Ngày 20/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Cao Bồ và Tổ chức CARE tại Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật thực hiện mô hình sinh kế cho 5 nhóm tương trợ vốn VSLA thuộc Dự án C4G.

Các đại biểu dự Hội nghị

Vốn nhỏ, mục tiêu kép

Theo triển khai của Dự án C4G, 5 nhóm VSLA tại các thôn Bản Dâng, Lùng Tao, Tát Khao, Tham Vè và Khuổi Luông được hỗ trợ 100 triệu đồng/nhóm làm nguồn vốn sinh kế quay vòng.

Nguồn vốn được sử dụng để các thành viên vay mua con giống, cải tạo chuồng trại, mua thức ăn, thuốc thú y, vaccine và các khoản chi hợp lý phục vụ trực tiếp hoạt động chăn nuôi.

Theo quy chế, mỗi thành viên được vay tối đa 20 triệu đồng trong lần vay đầu, thời hạn không quá 12 tháng, lãi suất 0,5%/tháng. Việc xét duyệt khoản vay được thực hiện công khai, dân chủ, ưu tiên hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn, có lao động và phương án chăn nuôi khả thi.

Đáng chú ý, tiêu chí lựa chọn thành viên còn gắn với ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Qua đó, nguồn vốn không chỉ được kỳ vọng tạo thêm thu nhập mà còn hướng người dân tới mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương, giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Từ hỗ trợ vốn đến tự chủ sinh kế

Từ tháng 5/2026, Dự án C4G đã triển khai tại Cao Bồ nhiều hoạt động như thành lập 5 nhóm VSLA, tập huấn phương pháp quản lý, vận hành nhóm, xây dựng quy chế hoạt động, khảo sát khu vực có tiềm năng phát triển dự án các-bon rừng và lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với từng thôn.

Đồng chí Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Ông Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh việc hỗ trợ sinh kế là một nội dung quan trọng của Dự án C4G, góp phần cải thiện đời sống người dân và giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Ông Đào Duy Tuấn đề nghị ban quản lý các nhóm VSLA thực hiện nghiêm quy chế, quản lý nguồn vốn công khai, minh bạch, đúng mục đích và bảo đảm khả năng quay vòng lâu dài.

Các hộ vay vốn cần chủ động chuẩn bị chuồng trại, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêm phòng và xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định.

Hỗ trợ vốn sinh kế cho 05 nhóm tương trợ vốn thuộc dự án C4G

Để đồng vốn phát huy hiệu quả

Theo ông Hoàng Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, mô hình nuôi lợn đen thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán chăn nuôi và định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Lãnh đạo UBND xã đề nghị các nhóm quản lý chặt chẽ nguồn vốn, ghi chép đầy đủ việc thu, chi, cho vay và hoàn trả; lựa chọn đúng thành viên có nhu cầu, đủ điều kiện thực hiện mô hình.

Các hộ tham gia phải sử dụng vốn đúng mục đích, tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật, chủ động phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Mô hình tại Cao Bồ đặt mục tiêu tạo thêm điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng sinh kế ổn định.

UBND xã cũng giao các bộ phận chuyên môn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, trưởng các thôn và ban quản lý nhóm phối hợp với Dự án C4G kiểm tra chuồng trại, tổ chức tập huấn kỹ thuật, theo dõi việc sử dụng vốn và đồng hành cùng các hộ trong quá trình chăn nuôi.

Với cơ chế vốn quay vòng cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật, mô hình tại Cao Bồ đặt mục tiêu tạo thêm điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng sinh kế ổn định.

Quan trọng hơn, việc lựa chọn mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng được kỳ vọng tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ tài nguyên, môi trường tại địa phương.