Cao Bằng xúc tiến đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống dịch vụ hàng không

Đoàn công tác Sở Công thương giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Cao Bằng tại Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS).

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản Cao Bằng có tiềm năng cung ứng cho hệ thống dịch vụ hàng không. Nổi bật là các sản phẩm syrup gừng, quế hữu cơ, thức uống gừng và nghệ hữu cơ DACE đạt chứng nhận HACCP và các chứng nhận hữu cơ quốc tế USDA (Mỹ), JAS (Nhật Bản), EU Organic (Liên minh châu Âu). Các sản phẩm miến dong Phja Đén, lạp sườn Tâm Hòa, hồng trà và trà ô long Kolia đạt OCOP 4 sao; bún khô ngũ sắc đạt chứng nhận HACCP, được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Ngoài ra, đoàn giới thiệu gạo nếp hương Bảo Lạc, trà giảo cổ lam, bánh khảo, thạch đen và một số đặc sản khác. Các sản phẩm có lợi thế về nguồn nguyên liệu bản địa, chất lượng và hương vị đặc trưng, phù hợp để nghiên cứu phát triển thành các sản phẩm phục vụ trong hệ thống dịch vụ hàng không.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương tại Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về nhu cầu sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách đóng gói, điều kiện bảo quản, giá thành và năng lực cung ứng sản phẩm. Đại diện hai doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp nhận các sản phẩm được giới thiệu để kiểm tra, đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế và sớm phản hồi kết quả tới Sở Công thương cùng các đơn vị cung ứng.

Hoạt động xúc tiến mở ra cơ hội đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản Cao Bằng vào chuỗi cung ứng suất ăn và hệ thống dịch vụ hàng không, qua đó quảng bá sản phẩm địa phương đến hành khách trong nước và quốc tế, mở rộng thị trường tiêu thụ.