Cao Bằng xúc tiến đầu tư du lịch, công nghiệp với doanh nghiệp Trung Quốc

Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ. Ảnh: baocaobang.vn

Chiều 9/11, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã chủ trì buổi gặp gỡ với đoàn doanh nghiệp đến từ thành phố Sùng Tả và thành phố Bách Sắc (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) nhằm trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, thương mại và công nghiệp.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Trung Quốc đề xuất nhiều định hướng hợp tác trọng điểm. Trong lĩnh vực du lịch, phía đối tác đề xuất kết nối tuyến du lịch Đức Thiên - Bản Giốc qua cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long, phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, biểu diễn thực cảnh thường kỳ, cũng như chuỗi giá trị cà phê nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Về công nghiệp, đại diện doanh nghiệp sản xuất thang máy bày tỏ nguyện vọng nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy tại Cao Bằng để khai thác lợi thế kết nối thương mại song phương.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh, sau hơn 10 năm đẩy mạnh giao thương, Cao Bằng đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Tỉnh kiên định mục tiêu cụ thể hóa các cam kết hợp tác bằng những dự án thiết thực, đặc biệt là hiện thực hóa 14 thỏa thuận ghi nhớ đã ký kết tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”.

Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư tổ hợp dịch vụ du lịch tại khu vực Lý Vạn, giao Sở Tài chính chủ trì xúc tiến đầu tư. Đối với dự án nhà máy sản xuất thang máy, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp làm rõ quy mô và phương án triển khai, đồng thời giao các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thủ tục, khảo sát địa điểm và kết nối chuỗi cung ứng nội địa.

Khẳng định quan điểm "doanh nghiệp phát triển là động lực để Cao Bằng phát triển", Chủ tịch UBND tỉnh cam kết chính quyền địa phương luôn đồng hành, lấy chữ tín, hành động và kết quả thực chất làm nền tảng hợp tác; đồng thời yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để sớm hình thành các dự án hợp tác đầu tiên.

Buổi gặp gỡ tiếp tục khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác kinh tế xuyên biên giới của tỉnh Cao Bằng, kết nối thị trường Trung Quốc với khu vực ASEAN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.