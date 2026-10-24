Cao Bằng: Xác minh vụ việc đổ chất thải xây dựng không đúng quy định

Tại khu đất ở tổ Hà Hồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng có khối lượng lớn đất thải được đổ để san gạt mặt bằng. (Ảnh: MINH TUẤN)

Trước đó, bạn đọc Báo Nhân Dân đã phản ánh sự việc, khu đất ở tổ Hà Hồng, phường Thục Phán diễn ra tình trạng đổ đất, đổ chất thải xây dựng không đúng quy định, tác động vào hộ lan đường giao thông.

Ghi nhận tại khu đất rộng hàng nghìn m2 có khối lượng khá lớn đất thải, có cả chất thải xây dựng được đổ tại khu đất, một đoạn hộ lan đường giao thông đã được tác động để hình thành lối vào khu đất.

Hộ lan đường giao thông cạnh khu đất trước và sau khi có tác động. (Ảnh: MINH TUẤN)

Trao đổi thông tin về sự việc, đồng chí Lưu Quang Hùng, Quyền Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thục Phán cho biết, thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, trong tháng 10/2025 và tháng 5/2026, Ủy ban nhân dân phường Thục Phán đã 2 lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.H.T. vì vi phạm hành chính đổ chất thải lên đất sản xuất nông nghiệp; và buộc khôi phục lại hiện trạng của đất trước khi vi phạm.

Theo đó, ngày 31/10/2025, Ủy ban nhân dân phường Thục Phán đã phạt hành chính chủ sở hữu khu đất số tiền 10 triệu đồng, vì đã đổ chất thải lên 50m2 đất nông nghiệp (trong khu đất này xen kẽ, liền kề giữa đất ở và đất nông nghiệp).

Tiếp đó, đến ngày 31/5/2026, Ủy ban nhân dân phường Thục Phán tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ khu đất này số tiền 9 triệu đồng vì vi phạm san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp; diện tích đất xảy ra vi phạm hành chính, gần 55m2.

Dấu hiệu có chất thải xây dựng được đổ tại khu đất ở tổ Hà Hồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: MINH TUẤN)

Tại thời điểm kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm hành chính, công chức phường chưa ghi nhận sự việc đổ chất thải xây dựng tại khu đất này, nếu có chất thải xây dựng được đổ tại khu đất, là có vi phạm hành chính, bởi vì, theo quy định, chất thải xây dựng, phải được đổ vào bãi thải đã được quy hoạch, xây dựng, chúng tôi sẽ kiểm tra, xác minh thông tin này, đồng chí Lưu Quang Hùng chia sẻ.

Đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thục Phán cho biết, khu đất này được quy hoạch là đất ở; hiện tại, đơn vị chưa tiếp nhận được văn bản nào về việc triển khai dự án hay có quy hoạch gì khác được triển khai ở đây.

Về sự việc hộ lan đường giao thông đã được tác động để tạo lối đi vào khu đất này, đơn vị sẽ kiểm tra, xác minh xem việc tác động vào hộ lan đường giao thông đã được cơ quan quản lý Nhà nước cho phép hay chưa, đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thục Phán cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc sau khi có thông tin, kết quả kiểm tra, xác minh của Ủy ban nhân dân phường Thục Phán.