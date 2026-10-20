Cao Bằng: Xã Cô Ba chuyển mình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng

Đổi mới tư duy sản xuất, phát huy thế mạnh nông nghiệp

Là một xã miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, trước đây kinh tế Cô Ba chủ yếu phụ thuộc vào canh tác lúa, ngô truyền thống. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương và tỉnh Cao Bằng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quyết tâm thay đổi tư duy sản xuất của người dân.

Địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Gần 1.000 hộ dân đã chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, cho năng suất kén cao, chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao, ổn định.

Từ nguồn lực hỗ trợ, người dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đến nay, diện tích quế và hồi trên địa bàn đạt lần lượt là 419,05ha và 1.040,8ha, tập trung vào khai thác và chưng cất tinh dầu hồi.

Tiêu biểu là mô hình chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm với diện tích toàn xã đạt trên 400ha, thu hút 945 hộ dân tham gia. Mô hình này đã mang lại giá trị sản xuất lớn đạt 80 tỷ đồng (tăng thêm 10 tỷ đồng so với năm 2025), với mức thu nhập bình quân của các hộ trồng dâu dao động từ 250 - 300 triệu đồng/năm, giúp hàng trăm hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vượt khó phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh

Nhờ những định hướng đúng đắn, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của xã Cô Ba đạt nhiều kết quả rất tích cực, nổi bật là việc hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm được giao.

Tính đến hết quý III/2026, tổng thu ngân sách đạt hơn 3,2 tỷ đồng, bằng 225,25% kế hoạch; xã phấn đấu tiếp tục thu vượt trong quý IV, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm (vốn chuyển nguồn từ năm 2025 sang) đạt 100%.

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo được xây nhà mới từ nguồn của Trung ương.

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội và giảm nghèo luôn được đặt lên hàng đầu. Vừa qua, Bộ Quốc phòng hỗ trợ sửa chữa 29 căn nhà cho các hộ nghèo và dự kiến 07 căn nhà từ kinh phí Bộ Công an hỗ trợ. Trước đó năm 2025, xã Cô Ba đã thực hiện xây mới và sửa chữa nhà ở cho 50 hộ nghèo, cận nghèo.

Gia đình anh Sùng A Giàng, xóm Khuổi Giào rất vui khi được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, khang trang, sạch sẽ hơn.

Trong năm nay, trước những thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra ước tính trên 5 tỷ đồng, khi mưa lũ qua đi các cấp chính quyền đã khẩn trương khắc phục hậu quả, hướng dẫn người dân phòng chống đói rét cho gia súc, cấp phát hóa chất khử trùng và tiêm phòng dịch bệnh.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được duy trì hiệu quả với hơn 4.400 lượt người được khám bệnh, hoàn thành khám lưu động tại 15/15 xóm và đạt tỷ lệ khám sức khỏe học sinh đạt 100%.

Khơi mở tiềm năng du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững

Chia sẻ với VTC News, ông Ma Thế Hiếu - Chủ tịch UBND xã Cô Ba (tỉnh Cao Bằng) cho biết, địa phương sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ với đồi núi cao, những thung lũng đẹp, suối tự nhiên và các thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.

Xã Cô Ba sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, yên bình.

Nắm bắt lợi thế này, xã Cô Ba đang định hướng và sẽ triển khai mạnh mẽ các mô hình du lịch cộng đồng kết hợp trải nghiệm thực tế. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ của vùng cao biên giới mà còn có cơ hội thưởng thức các sản phẩm đặc sản đặc trưng.

Hướng đi mới này kỳ vọng sẽ vừa góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Cô Ba nói riêng và Cao Bằng nói chung đến gần hơn với du khách muôn phương, vừa tạo ra sinh kế ổn định, giúp bà con Nhân dân làm giàu trên chính quê hương mình.

Điểm săn mây Lũng Nà, đang được xã Cô Ba phát triển thành điểm du lịch.

Để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền luôn được xã chú trọng. Với đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, các tổ công tác cộng đồng và lực lượng chức năng đã bám sát cơ sở, kiên trì giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các nguồn lực đầu tư đã góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội, hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho hộ nghèo - hộ cận nghèo, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã.

Nhờ đó, bà con đồng lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết và từng bước thay đổi diện mạo vùng cao Cô Ba.