Cao Bằng: Xã Bảo Lạc gắn tuyên truyền pháp luật với hỗ trợ sản xuất

Việc rà soát được thực hiện theo Kế hoạch số 21/KH-PKT và Kế hoạch số 22/KH-PKT ngày 03/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Bảo Lạc, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hơn 3,53 tỷ đồng vốn sự nghiệp được phép kéo dài sang năm 2026.

Trong đó, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 của CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và sản xuất cộng đồng. Các mô hình dự kiến triển khai gồm trồng dâu nuôi tằm, trồng hồi, quế, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học.

Với Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 của CTMTQG giảm nghèo bền vững, nguồn kinh phí hơn 1,23 tỷ đồng được sử dụng để đa dạng hóa sinh kế cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người khuyết tật. Các nội dung hỗ trợ gồm cây, con giống, phân bón, vật tư sản xuất và tập huấn kỹ thuật.

Tại cuộc họp, cán bộ chuyên môn của xã phổ biến quyền lợi, nghĩa vụ của các hộ tham gia dự án, đồng thời thông tin về chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước. Việc lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với rà soát đối tượng giúp người dân hiểu rõ các quy định, điều kiện thụ hưởng và trách nhiệm trong quá trình thực hiện mô hình sản xuất.

Xã Bảo Lạc hướng tới sử dụng đúng mục đích nguồn vốn các CTMTQG, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và cải thiện sinh kế. Ảnh: Tuệ An.

Đáng chú ý, đối với các hộ đăng ký trồng hồi, quế hoặc cây dược liệu dưới tán rừng, Phòng Kinh tế xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Lạc kiểm tra hiện trạng, ranh giới, nguồn gốc và tính pháp lý của diện tích đất dự kiến triển khai. Những diện tích chưa đủ điều kiện pháp lý, đang có tranh chấp hoặc không phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng sẽ không được đưa vào danh mục đề nghị phê duyệt.

Sau cuộc họp, Phòng Kinh tế xã tổng hợp phiếu đăng ký và biên bản bình xét của 57 hộ, chuyển Hội đồng thẩm định xã xem xét trước khi trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt dự án.

Việc kiểm tra điều kiện đất đai ngay từ khâu rà soát hồ sơ góp phần hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm các mô hình được lựa chọn phù hợp với quy định. Qua đó, xã Bảo Lạc hướng tới sử dụng đúng mục đích nguồn vốn các CTMTQG, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và cải thiện sinh kế.