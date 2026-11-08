Cao Bằng (Việt Nam) - Bách Sắc (Trung Quốc) thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác xuyên biên giới

Cùng dự có đồng chí Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía đoàn đại biểu Trung Quốc có đồng chí Lăng Ngọc Cường, Tổng Thư ký kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bách Sắc; lãnh đạo Chính quyền nhân dân thành phố Tịnh Tây và huyện Nà Po.

Hội kiến giữa lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng và Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại hội kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa hoan nghênh đoàn đại biểu đến Cao Bằng tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới"; thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Khẳng định trong những năm qua, Cao Bằng kiên trì định hướng thúc đẩy hợp tác, kết nối phát triển với Trung Quốc, trong đó, hợp tác với Quảng Tây nói chung và thành phố Bách Sắc nói riêng có nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để mở rộng. Những bước phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc cùng sự quan tâm ngày càng lớn đối với hợp tác kinh tế xuyên biên giới tạo thêm cơ hội để hai bên khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, giao thương, du lịch và kết nối thị trường.

Nhấn mạnh định hướng quy hoạch phát triển vùng của Chính phủ Việt Nam, trong đó có Cao Bằng và các tỉnh Đông Bắc mở ra cơ hội kết nối với các trung tâm kinh tế, cửa khẩu của Trung Quốc, hình thành hành lang kinh tế thuận lợi cho hợp tác và phát triển. Để hiện thực hóa tiềm năng này, Cao Bằng đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, từng bước khắc phục những hạn chế về kết nối. Tỉnh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028. Cao Bằng hiện có 3 cặp cửa khẩu quan trọng trong kết nối với tỉnh Quảng Tây, gồm: Trà Lĩnh - Long Bang, Lý Vạn - Thạc Long và Sóc Giang - Bình Mãng. Tỉnh mong muốn sớm đưa các cặp cửa khẩu này vào khai thác hiệu quả.

Về du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị hai bên cụ thể hóa các cam kết hợp tác, ưu tiên phát triển du lịch xuyên biên giới, nhất là du lịch đỏ, du lịch về nguồn. Cao Bằng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước ngày 28/01/1941, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Phía Trung Quốc cũng có nhiều địa danh gắn với hoạt động cách mạng của Người và sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn 1941 - 1945. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên kết nối các di tích lịch sử, hình thành tuyến du lịch theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy giá trị lịch sử và quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.

Tỉnh đang triển khai quy hoạch, định hướng phát triển du lịch gắn với kết nối giao thông, trong đó, có dự án sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4E, hướng tới phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thành phố Bách Sắc quan tâm kết nối các doanh nghiệp lữ hành, xây dựng tour, tuyến đưa khách từ Trung Quốc đến Cao Bằng; phối hợp khai thác thị trường khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong nước. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên kết, mở rộng thị trường và tăng cường giao lưu nhân dân hai bên.

Trong hợp tác nông nghiệp, hai bên tăng cường kết nối chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm có lợi thế, tập trung vào cây dâu tằm và cây mía. Hình thành cơ sở chế biến quy mô phù hợp sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho vùng nguyên liệu, từng bước đưa Cao Bằng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm tơ lụa, hướng tới sản xuất các mặt hàng vải tơ lụa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Hai bên nghiên cứu cơ chế phối hợp, đơn giản hóa thủ tục để tạo điều kiện cho lao động Việt Nam tham gia làm việc thời vụ tại Trung Quốc trong mùa thu hoạch mía, bảo đảm đúng quy định của pháp luật mỗi nước.

Về hợp tác giáo dục, đào tạo nghề, Cao Bằng mong muốn tăng cường hợp tác với Quảng Tây trong đào tạo nghề, trao đổi giảng viên, học viên, tổ chức các chương trình học tập, thực hành tại Trung Quốc, nhất là những ngành nghề mà hai bên có nhu cầu.

Thời gian qua, Cao Bằng và Quảng Tây đã ký kết 37 văn kiện hợp tác. Đây là nền tảng quan trọng, song yêu cầu đặt ra hiện nay là phải cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình, dự án và hoạt động hợp tác thiết thực. Bốn lĩnh vực được đề xuất tại hội kiến, gồm: kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp và đào tạo nghề cần được hai bên quan tâm ưu tiên triển khai, xác định rõ nội dung, cơ quan đầu mối và lộ trình thực hiện. Khi các nội dung hợp tác đi vào thực chất, đây sẽ là cơ sở để Cao Bằng và Quảng Tây tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác, đóng góp vào việc triển khai những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Phát biểu tại hội kiến, đồng chí Tưởng Vệ Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bách Sắc bày tỏ đồng tình với các định hướng hợp tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề xuất; đánh giá 4 lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp, du lịch và giáo dục, đào tạo đều có tính khả thi, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển của hai địa phương. Khẳng định Bách Sắc luôn coi Cao Bằng là địa phương láng giềng hữu nghị, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, ngôn ngữ và tập quán. Thành phố xác định tăng cường hợp tác với Cao Bằng là một trong những định hướng quan trọng trong quan hệ đối ngoại địa phương.

Qua chuyến khảo sát một số cửa khẩu của Cao Bằng, đoàn nhận thấy hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy giao thương, tăng cường lưu thông hàng hóa và khai thác hiệu quả hơn hệ thống hạ tầng cửa khẩu. Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới" là dịp quan trọng để hai bên hiểu rõ hơn nhu cầu, lợi thế của nhau, từ đó, nghiên cứu, đề xuất các chương trình hợp tác cụ thể.

Đề nghị các cơ quan chức năng hai bên tăng cường trao đổi, duy trì liên hệ thường xuyên, nghiên cứu cụ thể từng nội dung hợp tác, sớm chuyển các đề xuất thành chương trình phối hợp có tính khả thi. Qua đó, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và phát triển.

Lãnh đạo hai bên trao quà lưu niệm tại buổi hội kiến.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự trân trọng và mong muốn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.