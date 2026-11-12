Cao Bằng và Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan của hai địa phương.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh: Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp là cơ chế hợp tác quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Chia sẻ kinh nghiệm từ các kỳ hội nghị trước, đồng chí cho rằng, công tác chuẩn bị cần được triển khai chủ động, bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương; đặc biệt chú trọng thống nhất nội dung, chương trình, chuẩn bị văn kiện hợp tác, công tác đối ngoại, lễ tân, hậu cần, phiên dịch và bảo đảm an ninh, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cảm ơn sự đón tiếp và chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Cao Bằng. Đồng chí cho biết, Hải Phòng được giao đăng cai tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2027 và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 18. Thành phố đã chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch, chương trình và triển khai các bước chuẩn bị. Do mới tham gia cơ chế hợp tác, Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của Cao Bằng cùng các địa phương, nhất là trong xây dựng nội dung hội nghị, chuẩn bị văn kiện, công tác lễ tân, phiên dịch và tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành hai địa phương tập trung trao đổi, góp ý vào dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình năm 2027. Các nội dung thảo luận liên quan đến thời gian, chương trình hội nghị, quy trình chuẩn bị và ký kết các văn kiện hợp tác; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và hợp tác khoa học, công nghệ.

Tỉnh Cao Bằng cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch, đồng thời đề nghị nghiên cứu điều chỉnh thời gian tổ chức vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2027 theo nội dung trao đổi giữa các bên; bố trí lịch trình hợp lý, sớm thống nhất quy mô và phương thức tổ chức các hoạt động. Hai địa phương cũng trao đổi về việc thiết lập cơ chế phối hợp, thường xuyên cập nhật thông tin để thống nhất các nội dung chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh, việc chuẩn bị Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp năm 2027 là trách nhiệm chung của 5 tỉnh, thành phố Việt Nam. Cao Bằng sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thành phố Hải Phòng trong quá trình chuẩn bị, tổ chức chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch trao tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Thành phố Hải Phòng.

Đồng chí đề nghị Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên với các cơ quan chức năng của Hải Phòng, nhất là trong công tác đối ngoại, lễ tân, phiên dịch và chuẩn bị các nội dung hội nghị, góp phần tổ chức thành công chương trình, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, thiết thực và hiệu quả giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc.