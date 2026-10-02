Cao Bằng: Từ sức mạnh lịch sử đến khát vọng vươn lên

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhìn lại chặng đường 76 năm kể từ ngày Cao Bằng hoàn toàn được giải phóng, theo đồng chí, những giá trị nào được hun đúc qua chặng đường lịch sử ấy đang tiếp tục tạo nền tảng và sức mạnh cho Cao Bằng trong phát triển hôm nay?

Đồng chí Phan Thăng An: Ngày 3/10/1950 là một mốc son trong lịch sử Cao Bằng. Trong tiến trình Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950, Cao Bằng hoàn toàn được giải phóng, mở ra thời kỳ mới đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

76 năm là một chặng đường dài với nhiều khó khăn, thử thách nhưng rất đáng tự hào. Từ một tỉnh biên giới chịu nhiều hậu quả của chiến tranh, điều kiện phát triển còn nhiều hạn chế, Cao Bằng từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Những thành quả hôm nay là kết tinh công sức, trí tuệ và sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chúng ta trân trọng, biết ơn và tự hào về chặng đường đó.

Nhưng nhìn lại lịch sử không chỉ để tự hào về quá khứ. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa những giá trị của lịch sử thành ý chí, trách nhiệm và động lực phát triển Cao Bằng hôm nay.

Phóng viên: Theo đồng chí, đâu là nguồn lực quan trọng nhất để Cao Bằng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới?

Đồng chí Phan Thăng An: Cao Bằng có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa kinh tế, biên giới, cửa khẩu, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa và lịch sử. Nhưng tôi cho rằng, nguồn lực quan trọng nhất vẫn là con người; là truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh của nhân dân.

Lịch sử Cao Bằng cho chúng ta bài học sâu sắc: khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi nhân dân đồng thuận và cùng hành động thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Tinh thần ấy cần tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Người dân phải thực sự là trung tâm, là chủ thể của phát triển; doanh nghiệp là lực lượng quan trọng tạo ra của cải, việc làm và sức cạnh tranh; đội ngũ cán bộ có trách nhiệm kiến tạo, phục vụ và khơi thông nguồn lực.

Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát triển cuối cùng phải được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong cuộc sống của người dân.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo làm rõ các nội dung trọng tâm, bảo đảm các quyết sách được xem xét thực chất, sát yêu cầu phát triển của tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 9/2026.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trước những thời cơ mới, Cao Bằng cần làm gì để không chỉ khai thác tiềm năng, lợi thế mà thực sự chuyển hóa những lợi thế đó thành nguồn lực, động lực và sức mạnh phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới?

Đồng chí Phan Thăng An: Tôi cho rằng Cao Bằng đang đứng trước một không gian phát triển mới. Khi những điểm nghẽn về kết nối giao thông từng bước được tháo gỡ, khoảng cách địa lý được rút ngắn, những lợi thế về biên giới, cửa khẩu, du lịch, tài nguyên và văn hóa sẽ có điều kiện chuyển hóa mạnh mẽ hơn thành nguồn lực phát triển.

Trước hết phải đổi mới tư duy phát triển và cách tổ chức thực hiện. Tiềm năng sẽ vẫn chỉ là tiềm năng nếu điểm nghẽn không được tháo gỡ, nguồn lực không được khơi thông và cơ hội không được biến thành những dự án, sản phẩm, việc làm và thu nhập cụ thể.

Thời gian tới, tỉnh tập trung vào ba hướng lớn: mở rộng không gian phát triển bằng hạ tầng và liên kết; phát huy khác biệt, lợi thế của kinh tế cửa khẩu, du lịch - di sản và các sản phẩm đặc hữu; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả quản trị bằng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Là tỉnh biên giới, Cao Bằng phải kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia với mở rộng hợp tác, giao thương, phát triển kinh tế cửa khẩu. Du lịch phải phát huy được giá trị khác biệt của thiên nhiên, di sản, lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc. Nông nghiệp, kinh tế rừng phải tạo ra giá trị cao hơn và sinh kế bền vững hơn cho người dân.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải ngày càng đi sâu vào quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống, giúp Cao Bằng khắc phục những hạn chế về quy mô dân số, nguồn lực, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững. Không đánh đổi môi trường, bản sắc văn hóa, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh để lấy tăng trưởng đơn thuần. Mỗi bước phát triển phải làm cho Cao Bằng mạnh hơn, người dân có cuộc sống tốt hơn và biên cương của Tổ quốc ngày càng vững chắc.

Phóng viên: Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng, đồng chí gửi thông điệp gì tới cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để cùng chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển trong giai đoạn mới?

Đồng chí Phan Thăng An: Điều tôi mong muốn nhất là niềm tự hào về lịch sử phải được chuyển hóa thành khát vọng phát triển và hành động cụ thể của mỗi người Cao Bằng.

Trước hết, đội ngũ cán bộ phải đổi mới từ chính mình. Cán bộ phải sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, trọng thực tiễn; đi đến nơi có khó khăn, việc nào thuộc trách nhiệm phải giải quyết đến cùng, không né tránh, đùn đẩy. Lấy kết quả công việc, sự phát triển của địa phương và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Các cấp ủy, chính quyền phải quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực sự đồng hành, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp phát huy nguồn lực, khả năng và sức sáng tạo. Tôi mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng, đầu tư, đổi mới, làm giàu chính đáng và đồng hành cùng tỉnh; mỗi người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Chúng ta có quyền tự hào về lịch sử, nhưng không thể bằng lòng với những gì đã đạt được.

Tinh thần của Cao Bằng trong giai đoạn mới phải là đoàn kết, chủ động, đổi mới và hành động quyết liệt; lấy hạ tầng làm nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, con người làm trung tâm, sức dân và doanh nghiệp làm nguồn lực quan trọng.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là những con số tăng trưởng. Phát triển phải tạo ra nhiều việc làm hơn, thu nhập cao hơn, dịch vụ tốt hơn, môi trường sống tốt hơn và niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố.

76 năm trước, các thế hệ cha anh đã làm nên một Cao Bằng tự do. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là bằng đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và hành động quyết liệt, xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để mỗi người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn thành quả của phát triển và thêm tự hào về quê hương Cao Bằng.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!