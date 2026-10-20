Cao Bằng truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Lầu sau 47 năm

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Lầu được thực hiện trang trọng theo nghi thức quân đội. Ảnh: UBND pường Tân Giang

Liệt sĩ Hoàng Ngọc Lầu sinh năm 1934, quê tại xóm Cốc Phia, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, nay là thôn Quang Trung, xã Nguyễn Huệ. Đồng chí nhập ngũ tháng 11.1956, mang quân hàm Thượng úy, công tác tại Ty Công an Cao Bằng.

Ngày 20.2.1979, đồng chí hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới tại xóm Nà Rụa, xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, nay thuộc tổ Tân An 3, phường Tân Giang. Sau khi hy sinh, phần mộ của đồng chí được an táng tại nơi hy sinh.

Sau 47 năm yên nghỉ tại nơi hy sinh, thực hiện nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Lầu được cất bốc, quy tập và di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn, phường Thục Phán, để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Các đại biểu, lực lượng chức năng và thân nhân tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Lầu về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn

Tham dự hoạt động có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thục Phán, xã Nguyễn Huệ cùng thân nhân gia đình liệt sĩ.

Việc quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng đối với người có công với cách mạng, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân sau nhiều năm mong mỏi đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ mới.

Hoạt động cũng góp phần hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.