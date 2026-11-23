Tham gia Liên hoan, gian hàng Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng trưng bày, giới thiệu gần 30 sản phẩm ẩm thực, nông sản đặc trưng của địa phương. Trong đó, có nhiều sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm được công nhận OCOP như: thạch đen, lạp sườn, miến dong, gạo nếp, các sản phẩm chè… Các sản phẩm được lựa chọn, giới thiệu đa dạng, góp phần phản ánh nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực, sự phong phú về tài nguyên nông nghiệp và tiềm năng phát triển các sản phẩm đặc sản của tỉnh Cao Bằng.

Gian hàng Cao Bằng giới thiệu các sản phẩm ẩm thực, nông sản đặc trưng của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Gian hàng Cao Bằng thu hút sự quan tâm của đại biểu, du khách trong, ngoài nước đến tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm. Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu, tỉnh có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa và những sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời mở rộng khả năng kết nối, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương và xúc tiến thương mại.

Được tổ chức thường niên từ năm 2014, Liên hoan Ẩm thực quốc tế trở thành hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại có ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Việc tham gia Liên hoan là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh Cao Bằng nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm đặc trưng đến với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và xúc tiến quảng bá địa phương.