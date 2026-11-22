Ngày Văn hoá Việt Nam

Trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động trưng bày, biểu diễn tại một số địa điểm cố định, Cao Bằng lựa chọn cách tiếp cận di sản từ chính cộng đồng - nơi các giá trị văn hóa được gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo đó, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được triển khai tại phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán cùng nhiều xã, phường, làng nghề, gia đình nghệ nhân và các điểm thực hành di sản trên địa bàn tỉnh.

Chương trình gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tỉnh Cao Bằng lựa chọn 24 điểm trải nghiệm đủ điều kiện tại cơ sở, mỗi điểm tổ chức ít nhất một hoạt động thực hành trực tiếp với thời lượng tối thiểu 30 phút. Ảnh: Sở VHTTDL Cao Bằng

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm di sản, giới thiệu làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm OCOP, triển lãm ảnh, trưng bày sách và kết nối tour du lịch được tổ chức, tạo không gian để người dân và du khách tiếp cận những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa các dân tộc ở Cao Bằng.

Điểm nhấn đáng chú ý là tỉnh lựa chọn 24 điểm trải nghiệm đủ điều kiện tại cơ sở, mỗi điểm tổ chức ít nhất một hoạt động thực hành trực tiếp với thời lượng tối thiểu 30 phút. Chương trình đặt mục tiêu thu hút ít nhất 3.000 lượt người tham gia.

Tại các điểm trải nghiệm, du khách có thể tìm hiểu nghề thủ công truyền thống, trang phục, ẩm thực, phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng địa phương. Đặc biệt, các nghệ nhân được khuyến khích trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn thực hành, qua đó phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Cách làm này không chỉ tạo cơ hội để du khách hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa mà còn góp phần đưa di sản ra khỏi không gian lưu giữ, trở thành một phần của hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt thường ngày.

Song song với các hoạt động trực tiếp, Cao Bằng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di sản. Tỉnh xây dựng các sản phẩm như “Bản đồ văn hóa Cao Bằng” trên nền tảng số, “Hộ chiếu văn hóa Cao Bằng” và 24 câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh. Những sản phẩm này cung cấp thông tin về nghệ nhân, địa điểm trải nghiệm, lịch hoạt động và dịch vụ, hỗ trợ người dân, du khách chủ động tìm hiểu, khám phá các giá trị văn hóa địa phương.

Chiến dịch truyền thông “Check-in Cao Bằng 2026” cũng được triển khai trên các nền tảng số nhằm lan tỏa hình ảnh di sản, điểm đến và những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Đáng chú ý, hoạt động quảng bá được gắn với mục tiêu hình thành các sản phẩm du lịch có khả năng khai thác lâu dài. Cao Bằng dự kiến xây dựng, giới thiệu ít nhất 5 nhóm tour, gồm trải nghiệm văn hóa trong ngày, tour 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, tour gia đình, học sinh gắn với giáo dục di sản và tour ẩm thực kết hợp trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, tỉnh lựa chọn ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ, tour hoặc hoạt động trải nghiệm có tiềm năng duy trì, khai thác sau ngày 24/11/2026. Đây được xem là giải pháp nhằm tránh tình trạng các hoạt động văn hóa chỉ sôi nổi trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời tạo thêm sản phẩm phục vụ nhu cầu khám phá của du khách.

Riêng ngày 24/11, tại phố đi bộ Kim Đồng sẽ diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống; triển lãm ảnh “Du lịch non nước Cao Bằng”, trưng bày sách “Văn hóa Việt Nam qua trang sách”, chiếu bóng vùng cao, trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật “Hương sắc Non nước Cao Bằng”.

Thông qua chuỗi hoạt động, Cao Bằng hướng tới xây dựng không gian văn hóa mở, nơi di sản không chỉ được giới thiệu, quảng bá mà còn được thực hành, trao truyền và phát huy giá trị ngay trong cộng đồng. Qua đó, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc được đặt trong mối liên kết với phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.