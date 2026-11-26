Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Nông Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh, Cao Bằng đang đứng trước cơ hội phát triển mới nhờ sự thay đổi về kết nối hạ tầng, đặc biệt là hai tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng. Tuy nhiên, để biến lợi thế vị trí địa lý thành giá trị kinh tế thực chất, tỉnh cần lựa chọn mô hình phát triển phù hợp, phát huy nội lực và tăng cường liên kết vùng.

Đồng chí Phan Thăng An đề nghị hội thảo tập trung thảo luận 5 vấn đề: Định vị chiến lược của Cao Bằng trong không gian phát triển quốc gia và quốc tế; lựa chọn mô hình và động lực tăng trưởng dựa trên lợi thế đặc thù; tổ chức không gian kinh tế gắn với hai tuyến cao tốc; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực, phát triển năng lực nội sinh; đổi mới quản trị và xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả phát triển.

Tỉnh mong muốn tiếp thu các ý kiến khoa học, luận cứ thực tiễn để xác định định hướng phát triển đến năm 2045, ưu tiên đầu tư đến năm 2030 và những nhiệm vụ cần triển khai ngay từ năm 2027, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

GS.TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chỉ ra 5 điểm nghẽn lớn trong phát triển của Cao Bằng: Năng lực hấp thụ vốn và tổ chức thực hiện còn hạn chế; tăng trưởng chưa dựa nhiều vào năng suất; giá trị gia tăng giữ lại trên địa bàn thấp; doanh nghiệp và môi trường kinh doanh chưa vững chắc; khả năng chống chịu thiên tai, biến đổi khí hậu còn yếu.

Theo đồng chí, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026-2030, Cao Bằng cần chuyển đổi căn bản mô hình phát triển, lấy năng suất, hiệu quả và giá trị gia tăng làm động lực. Trong đó, chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn sang hiệu quả, năng suất; từ thông quan cửa khẩu sang tạo giá trị; từ khai thác tài nguyên sang phát huy lợi thế du lịch, văn hóa, kinh tế rừng; đồng thời đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng thực thi chính sách, lấy người dân làm trung tâm và chủ thể phát triển.

ThS. Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính trình bày tham luận về huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, góp phần xây dựng mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia tập trung làm rõ mô hình phát triển phù hợp với đặc thù tỉnh miền núi, biên giới; giải pháp liên kết vùng, hợp tác quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân. Các khuyến nghị cần có cơ sở khoa học, lộ trình và điều kiện thực hiện cụ thể, bảo đảm khả năng vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, điều hành của tỉnh.

Tại hội thảo, các ý kiến tập trung phân tích tiềm năng, lợi thế và những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của Cao Bằng. Là tỉnh miền núi, biên giới với hơn 333km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, Cao Bằng có nhiều lợi thế về kinh tế cửa khẩu, tài nguyên thiên nhiên, di sản và bản sắc văn hóa, nổi bật là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và thác Bản Giốc.

Các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi tại phiên thảo luận bàn tròn, làm rõ định hướng và giải pháp phát triển Cao Bằng trong giai đoạn mới.

Giai đoạn 2021-2025, quy mô nền kinh tế tỉnh năm 2025 gấp khoảng 1,5 lần năm 2020; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân 17%/năm; thu ngân sách tăng bình quân trên 22,58%/năm; tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 7,8 triệu lượt. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP bình quân chỉ đạt khoảng 4,5%/năm; nội lực kinh tế còn hạn chế, khả năng chuyển hóa tiềm năng thành giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân chưa tương xứng.

TS. Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ các ý kiến, đề xuất các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu cho rằng Cao Bằng cần chuyển từ khai thác lợi thế sẵn có sang phát huy năng lực nội sinh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường liên kết phát triển. Trong đó, chú trọng ba chương trình trọng tâm: phát triển du lịch bền vững; bảo vệ, khai thác hiệu quả kinh tế rừng; phát triển kinh tế cửa khẩu. Các chương trình cần gắn với đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới quản trị.

Tại các phiên tham luận và tọa đàm, các nhà khoa học, chuyên gia tập trung trao đổi về động lực tăng trưởng kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, phát triển nông nghiệp hiện đại, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, tổ chức không gian phát triển, quy hoạch đô thị và thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc.

Hội thảo góp phần kết nối tri thức, kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung luận cứ khoa học phục vụ phát triển của Cao Bằng.

Hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đánh giá cao chất lượng các tham luận, ý kiến trao đổi. Hội thảo có gần 300 đại biểu tham dự, tiếp nhận 97 tham luận, trong đó 57 tham luận được lựa chọn đưa vào kỷ yếu và 5 tham luận trình bày trực tiếp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tổng kết, bế mạc hội thảo. Ảnh Báo Cao Bằng.

Đồng chí đề nghị Cao Bằng lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới; khai thác hiệu quả các động lực từ nông nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, thu hút đầu tư có chọn lọc, gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Các tham luận, ý kiến tại hội thảo sẽ được Ban Tổ chức chắt lọc, tổng hợp, làm cơ sở tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII. Qua đó, góp phần giúp Cao Bằng chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực và động lực tăng trưởng thực chất, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.