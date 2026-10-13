Cao Bằng thúc tiến độ dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa công nghệ cao

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án

Chiều 10/10/2026, tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Cao Bằng làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn TH về Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Buổi làm việc do ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành.

Dự án được triển khai tại xóm Hòa Chung, xã Phục Hòa, với diện tích sử dụng đất khoảng 66,7 ha. Quy mô đầu tư gồm trang trại chăn nuôi 10.000 con bò sữa và nhà máy chế biến sữa công suất 49.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư trên 2.544 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Đây là dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho phát triển nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi và chế biến, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp tại địa phương.

Theo thông tin tại buổi làm việc, nhà đầu tư đã triển khai một số hạng mục hạ tầng như giao thông, thoát nước mưa, cấp nước sạch, thu gom và xử lý nước thải, điện chiếu sáng. Đối với khu chăn nuôi, dự án đã xây dựng 6 chuồng nuôi bò tơ và 5 chuồng nuôi bò vắt sữa, với tỷ lệ xây dựng các hạng mục được thông tin đạt khoảng 75%.

Đến hết tháng 9/2026, tổng vốn giải ngân đạt 261 tỷ đồng, tương đương 10,3% tổng vốn đầu tư. Những kết quả bước đầu cho thấy dự án đã triển khai một số hạng mục xây dựng, song khối lượng công việc phía trước vẫn còn lớn, đòi hỏi chủ đầu tư tiếp tục huy động nguồn lực và phối hợp với địa phương để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn TH báo cáo kế hoạch triển khai trong thời gian tới, đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Lãnh đạo Tập đoàn TH trao đổi về định hướng và tiến độ triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Internet.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn TH trong quá trình triển khai dự án tại Cao Bằng, địa phương còn nhiều khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế. Theo lãnh đạo tỉnh, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, góp phần tạo thêm động lực phát triển sản xuất và nâng cao giá trị nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu doanh nghiệp chủ động bố trí, huy động đầy đủ nguồn lực cần thiết, khẩn trương tổ chức thi công và hoàn thiện các hạng mục theo tiến độ đã cam kết. Trọng tâm là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vốn, thiết kế, công nghệ, thiết bị và thủ tục xây dựng để sớm khởi công, triển khai nhà máy chế biến sữa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Internet.

Về phía địa phương, Cao Bằng tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền, đồng thời xử lý những vấn đề liên quan đến mặt bằng và điều kiện triển khai dự án.

Hướng tới chuỗi giá trị nông nghiệp và kinh tế xanh

Bên cạnh mục tiêu đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, buổi làm việc cũng đặt ra định hướng hợp tác rộng hơn giữa tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn TH trong các lĩnh vực có tiềm năng phát triển.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng khung chiến lược phát triển kinh tế rừng, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và du lịch sinh thái. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo liên kết giữa tài nguyên bản địa, sản xuất, chế biến và dịch vụ, góp phần đa dạng hóa động lực tăng trưởng của địa phương.

Đối với kinh tế rừng, việc xây dựng chiến lược phát triển cần hướng tới khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên, phát triển các sản phẩm có giá trị và gắn hoạt động sản xuất với yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái. Nếu được triển khai đồng bộ, định hướng này có thể góp phần mở rộng sinh kế cho người dân, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế tại các khu vực nông thôn, miền núi.

Trong lĩnh vực thực phẩm, dự án sữa công nghệ cao là một trong những hướng đi nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Việc kết nối chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ có ý nghĩa trong nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng ứng dụng công nghệ và cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, quá trình triển khai cần gắn với quản lý chất thải chăn nuôi, kiểm soát nước thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước và bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường trong vận hành. Đây là những yêu cầu quan trọng đối với mô hình chăn nuôi quy mô lớn, đặc biệt tại địa phương có định hướng phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên.

Cùng với đó, tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn TH thống nhất phối hợp, hỗ trợ nguồn lực lập quy hoạch Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; đồng thời lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích nhà Mạc tại Cao Bằng. Các nội dung hợp tác này hướng tới kết nối phát triển kinh tế với bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử và khai thác tiềm năng du lịch.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Tập đoàn TH. UBND tỉnh Cao Bằng và doanh nghiệp cũng ký kết các nội dung hợp tác đã thống nhất, làm cơ sở tiếp tục phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Tập đoàn TH nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: Internet.

Việc thúc đẩy dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa công nghệ cao cùng các chương trình hợp tác trong lĩnh vực kinh tế rừng, thực phẩm và du lịch sinh thái cho thấy định hướng đa dạng hóa động lực phát triển của Cao Bằng. Để các mục tiêu này chuyển thành kết quả thực chất, yêu cầu quan trọng là bảo đảm tiến độ đầu tư, giải quyết kịp thời các vướng mắc và gắn hiệu quả kinh tế với trách nhiệm môi trường, lợi ích cộng đồng.