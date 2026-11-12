Cao Bằng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2030
Thực hiện Kế hoạch số 3950/KH-UBND ngày 13/10/2026, tỉnh Cao Bằng tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2030. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng, phát triển dữ liệu và nhân lực số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chiến lược, bảo đảm an ninh mạng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cao-bang-thuc-day-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-den-nam-2030-3194302.html