Cao Bằng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2030

Áp dụng nền tảng số trên toàn quốc, song công tác quản lý thuế vẫn đang đối mặt với thách thức lớn từ các "công ty ma". Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã thẳng thắn đối diện với thực trạng, đồng thời vạch ra lộ trình siết chặt kỷ cương với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan điều tra.