Tham dự có đại diện các sở, ngành liên quan cùng các doanh nghiệp, nhà phân phối, hợp tác xã hai tỉnh.

Các đại diểu dự buổi làm việc.

Với thế mạnh về lúa gạo, thủy sản, trái cây và thực phẩm chế biến, An Giang được xác định là địa phương có nhiều tiềm năng kết nối nguồn hàng xuất khẩu chính ngạch qua các cửa khẩu Cao Bằng.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tiềm năng, lợi thế phát triển thương mại, nhu cầu xuất nhập khẩu và khả năng kết nối nguồn hàng tỉnh An Giang sang thị trường Trung Quốc. Bước đầu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai bên nhận định có khả năng kết nối các sản phẩm tiềm năng xuất khẩu như hàng thuỷ sản, mít, xoài sấy khô, sản phẩm chế biến từ yến.

Lãnh đạo Sở Công thương 2 tỉnh tham quan, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp 2 địa phương.

Dịp này, 2 tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của 2 địa phương. Tỉnh Cao Bằng trưng bày, giới thiệu 14 nhóm sản phẩm, như: miến dong, thịt hun khói, nấm hương, măng khô, gạo nếp hương, lạc đỏ, gia vị hữu cơ..., nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp và nhà phân phối tỉnh An Giang. Đại diện Công ty TNHH MTV Coopmart Kiên Giang và 3 đơn vị phân phối khác đã tiếp nhận một số sản phẩm để chuyển bộ phận kinh doanh thẩm định, xem xét đưa vào hệ thống phân phối.

Tiếp đó, đoàn công tác khảo sát xưởng sản xuất yến sào tại Công ty TNHH Fanza, qua khảo sát, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Cao Thịnh và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hà Tùng Anh bước đầu kết nối, tìm hiểu khả năng đưa các sản phẩm chế biến từ yến sang thị trường Trung Quốc.

Những kết quả kết nối góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm Cao Bằng tại thị trường phía Nam, đồng thời, tìm kiếm thêm nguồn hàng, hướng tới hình thành các dòng hàng xuất khẩu mới qua địa bàn tỉnh trong thời gian tới.