Cao Bằng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại xuyên biên giới với Trung Quốc

Sáng 9/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Thương mại và Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”, với sự tham dự của gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Báo Cao Bằng

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp đến từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Pháp, Lào cùng các chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư.

Với chủ đề “Kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch, hướng tới Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại, thông minh và hội nhập”, hội thảo tập trung trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại điện tử và hợp tác quốc tế.

Tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết, sau 10 năm kể từ hội thảo quốc tế về hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng (năm 2016), kinh tế cửa khẩu của địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt trên 4,46 tỷ USD, nguồn thu từ kinh tế cửa khẩu đóng góp khoảng 46% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn như hạ tầng logistics hạn chế, chi phí vận tải cao, nguồn hàng xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào các địa phương khác. Hàng hóa có nguồn gốc sản xuất trực tiếp tại Cao Bằng mới chiếm khoảng 8,7%.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Báo Cao Bằng

Theo ông Lê Hải Hòa, Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc mở ra không gian phát triển mới cho Cao Bằng. Trên cơ sở đó, tỉnh xác định tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển logistics, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và chế biến hàng hóa tại địa phương, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác Trung Quốc và quốc tế.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhấn mạnh, Cao Bằng có hơn 333 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, hệ thống cửa khẩu và lợi thế kết nối giao thương ngày càng được mở rộng. Đặc biệt, việc triển khai tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án hạ tầng cửa khẩu đang mở ra cơ hội mới để tỉnh kết nối thị trường, tổ chức hoạt động thương mại và phát triển kinh tế biên giới.

Tuy nhiên, lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng chưa đủ để tạo nên thịnh vượng nếu địa phương chưa tham gia sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, Cao Bằng cần chuyển từ tư duy kinh tế thông qua cửa khẩu sang xây dựng hệ sinh thái kinh tế cửa khẩu, phát triển logistics, dịch vụ hỗ trợ thương mại, chuyển đổi số và liên kết chuỗi cung ứng.

Hội thảo nhận được 96 báo cáo khoa học, trong đó có 42 báo cáo từ các đối tác nước ngoài. Các đại biểu tập trung thảo luận 3 định hướng: phát triển hạ tầng gắn với dịch vụ và thị trường; xây dựng cửa khẩu thông minh; thúc đẩy thương mại xuyên biên giới gắn với tăng trưởng bao trùm, bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế người dân. Trường Đại học Thương mại khẳng định sẽ đồng hành cùng Cao Bằng trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách và kết nối đối tác, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế cửa khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Thông qua hội thảo, Cao Bằng kỳ vọng tiếp nhận thêm các luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất chính sách có giá trị, góp phần tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế cửa khẩu; nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển hệ thống logistics, thương mại điện tử và các dịch vụ hỗ trợ. Qua đó, từng bước phát huy lợi thế vị trí địa kinh tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại xuyên biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

14 cặp doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc ký kết hợp tác

Một trong những hoạt động đáng chú ý của hội thảo là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 14 cặp doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và đại diện chính quyền, cơ quan chức năng Quảng Tây.

Các thỏa thuận tập trung vào nhiều lĩnh vực như thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ cửa khẩu, logistics, sản xuất, chế biến nông sản và du lịch, hướng tới tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Đại diện doanh nghiệp phía Việt Nam và Trung Quốc trao văn bản ký kết hợp tác phát triển kinh tế, thương mại xuyên biên giới. Ảnh: Báo Cao Bằng

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ Hội thảo “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”. Ảnh: Báo Cao Bằng

Trong lĩnh vực logistics, Công ty cổ phần Tà Lùng Quang Minh ký kết hợp tác với các đối tác Trung Quốc về dịch vụ kho bãi, sang tải, phối hợp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tà Lùng và phát triển giải pháp chuỗi cung ứng lạnh phục vụ bảo quản nông sản. Công ty TNHH Công nghệ Chuỗi cung ứng TG cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược logistics xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc với Công ty TNHH Tập đoàn Logistics Đức Huy Quý Châu.

Hợp tác còn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp khi Công ty TNHH Tập đoàn 365 GROUP ký kết với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Trung Thực Nông Sáng (Quảng Tây) về đầu tư tổ hợp sản xuất phương tiện điện và năng lượng mới tại khu vực cửa khẩu Tà Lùng.

Ở lĩnh vực du lịch, các doanh nghiệp Việt Nam và Quảng Tây thống nhất tăng cường liên kết, khai thác thị trường và phát triển hoạt động du lịch giữa hai bên. Trong khi đó, hợp tác về cà phê cũng được thúc đẩy thông qua thỏa thuận giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Intimex tại Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH Thực phẩm Cà phê Vinh Diệu (Quảng Tây).

Bên cạnh các phiên thảo luận và ký kết hợp tác, hội thảo còn tổ chức trưng bày 10 gian hàng giới thiệu tiềm năng, lợi thế, mô hình kinh tế cửa khẩu, dự án đầu tư, giải pháp công nghệ và sản phẩm, dịch vụ phục vụ thương mại xuyên biên giới.