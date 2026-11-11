Cao Bằng: Thiêng liêng Lễ khánh thành Tượng đài 'Nghe lời non nước' đầu tiên trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh Lễ khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước” tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa và giáo dục truyền thống sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng kính yêu và biết ơn vô hạn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu Lễ khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước” tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước.

Tượng đài “Nghe lời non nước” tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy là tượng đài đầu tiên được khánh thành tại các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Phát biểu tại Lễ khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước”, Chính uỷ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, Đại tá Lương Tuấn Long cho biết: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng. Những lời dạy, lời căn dặn của Người đối với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng là tài sản tinh thần vô giá, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, định hướng cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Hình ảnh Bác Hồ với các chiến sĩ Biên phòng không chỉ là hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu dành tình cảm cho những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Bác Hồ với Quân đội, với lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân các dân tộc nơi biên cương.

Chính uỷ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, Đại tá Lương Tuấn Long phát biểu.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, hình ảnh Bác Hồ càng có ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc. Trên mảnh đất Cao Bằng giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu những năm tháng hoạt động cách mạng của Người, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Việc xây dựng và khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước” không đơn thuần là hoàn thành một công trình kiến trúc, mỹ thuật, mà trước hết là sự kết tinh của tình cảm, niềm tin, lòng thành kính và trách nhiệm chính trị của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đối với Bác Hồ kính yêu. Công trình là biểu tượng của truyền thống, niềm tự hào và ý chí quyết tâm của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đây cũng sẽ là "địa chỉ đỏ" có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; góp phần bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài "Nghe lời non nước”.

Để công trình Tượng đài "Nghe lời non nước” thực sự trở thành biểu tượng tinh thần và phát huy giá trị lâu dài, Đại tá Lương Tuấn Long đề nghị Đồn Biên phòng Đàm Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Qua đó, củng cố vững chắc niềm tin, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, gắn việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là chỉ huy, người đứng đầu đơn vị thực sự tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Phát huy giá trị công trình trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, tham quan, học tập truyền thống, kết nạp đảng viên, tuyên dương điển hình tiên tiến tại công trình bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng.

Thường xuyên quan tâm quản lý, bảo quản, giữ gìn cảnh quan, môi trường và các hạng mục của công trình; xây dựng nơi đây trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, chính trị, giáo dục truyền thống của đơn vị.