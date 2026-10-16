Cao Bằng tháo gỡ điểm nghẽn, nâng chất lượng du lịch

Cao Bằng hướng tới thương hiệu du lịch xanh, thông minh. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng ngày 15/10, tổng thu du lịch của địa phương trong 9 tháng năm 2026 đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Cao Bằng cũng lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong “Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam” thuộc giải thưởng Traveller Review Awards.

Tuy nhiên, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách vẫn còn thấp. Hạ tầng tại một số khu, điểm du lịch chưa đồng bộ, trong khi lượng khách quốc tế mới đạt 50% kế hoạch năm.

Để khắc phục những hạn chế này, tỉnh đang hoàn thiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Định hướng quy hoạch tổ chức không gian du lịch thành 6 vùng chức năng, kết nối thông qua 4 tuyến Công viên địa chất UNESCO, hướng tới hình thành các chương trình tham quan kéo dài 2-3 ngày.

Cao Bằng đồng thời xem xét đề xuất lập quy hoạch tu bổ, phục hồi Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó với quy mô 820ha; định hướng đưa các khu vực Đàm Thủy, Phja Oắc - Phja Đén và hồ Thang Hen vào danh mục ưu tiên quy hoạch.

Cùng với đó, địa phương xác định nâng cấp giao thông kết nối, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng và biển chỉ dẫn là những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Tỉnh cũng định hướng xây dựng thương hiệu du lịch “Non nước Cao Bằng” theo hướng xanh, an toàn, thông minh, với mục tiêu đến năm 2030 số hóa 100% khu, điểm du lịch trọng điểm.

Lãnh đạo Cao Bằng yêu cầu ưu tiên tháo gỡ hạn chế về hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao hoàn thiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch xúc tiến, quảng bá giai đoạn 2027-2030, trình UBND tỉnh phê duyệt ngay trong tháng 10/2026.