Cao Bằng tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên từ ngày 9 - 11/10/2026

Theo Kế hoạch số 3497/KH-UBND ngày 15/9/2026 của UBND tỉnh, cùng với các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, có 65 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông sẽ tham gia ngày hội.

Những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên.

Tại Ngày hội, Cao Bằng sẽ tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Trong đó có trình diễn nghệ thuật khèn Mông; trưng bày, giới thiệu và quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trình diễn nghề chế tác khèn Mông; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; tham gia các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ, ném pa pao; tham gia Carnaval đường phố và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Điểm nhấn của đoàn Cao Bằng là không gian trưng bày giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh. Không gian tái hiện đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất vùng cao; giới thiệu trang phục của các nhóm Mông Đen, Mông Trắng, Mông Hoa; nghề dệt lanh, thêu, ghép vải; nghề chế tác khèn Mông cùng các sản phẩm thủ công, nhạc cụ truyền thống và ẩm thực đặc trưng của đồng bào Mông.

Đặc biệt, tại lễ bế mạc Ngày hội diễn ra tối 11/10, tỉnh Cao Bằng sẽ nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V vào năm 2031.

Việc tham gia Ngày hội là dịp để Cao Bằng quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.