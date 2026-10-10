Cao Bằng tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng.

Các đại biểu tỉnh Cao Bằng tham dự chương trình.

Đoàn tỉnh dự thi với phần trình diễn nghệ thuật khèn Mông và trình diễn trang phục truyền thống của người Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Đen. Những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, kết hợp cùng tiếng khèn đặc trưng tái hiện nét đẹp văn hóa, phong tục và đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh.

Giai điệu, lời ca và những điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc góp phần làm phong phú sắc màu nghệ thuật của đoàn Cao Bằng tại Ngày hội.

Phần liên hoan nghệ thuật quần chúng gồm 4 tiết mục: “Người Mông ơn Bác”, “Bên bếp lửa hồng”, “Tiếng khèn gọi bạn trên nương” và “Mùa xuân trên đỉnh núi”. Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện tình cảm của đồng bào Mông đối với Bác Hồ, vẻ đẹp trong sinh hoạt cộng đồng, lao động sản xuất và tình yêu quê hương, bản làng.

Với nội dung gần gũi, giàu bản sắc cùng phần thể hiện tự tin, giàu cảm xúc của các nghệ nhân, diễn viên, các tiết mục của đoàn Cao Bằng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đồng thời, để lại ấn tượng với ban giám khảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ chụp ảnh lưu niệm với các nghệ nhân, diễn viên tại không gian văn hóa dân tộc Mông tỉnh Cao Bằng tại Ngày hội.

Thông qua các hoạt động tại liên hoan, đoàn Cao Bằng góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hiện nay.