Cao Bằng tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông
Sáng 10/10, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 tại tỉnh Điện Biên, đoàn Cao Bằng tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.
Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng.
Đoàn tỉnh dự thi với phần trình diễn nghệ thuật khèn Mông và trình diễn trang phục truyền thống của người Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Đen. Những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, kết hợp cùng tiếng khèn đặc trưng tái hiện nét đẹp văn hóa, phong tục và đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh.
Phần liên hoan nghệ thuật quần chúng gồm 4 tiết mục: “Người Mông ơn Bác”, “Bên bếp lửa hồng”, “Tiếng khèn gọi bạn trên nương” và “Mùa xuân trên đỉnh núi”. Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện tình cảm của đồng bào Mông đối với Bác Hồ, vẻ đẹp trong sinh hoạt cộng đồng, lao động sản xuất và tình yêu quê hương, bản làng.
Với nội dung gần gũi, giàu bản sắc cùng phần thể hiện tự tin, giàu cảm xúc của các nghệ nhân, diễn viên, các tiết mục của đoàn Cao Bằng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đồng thời, để lại ấn tượng với ban giám khảo.
Thông qua các hoạt động tại liên hoan, đoàn Cao Bằng góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hiện nay.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cao-bang-tham-gia-lien-hoan-nghe-thuat-quan-chung-tai-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-mong-3193265.html