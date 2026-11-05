Cao Bằng - Thái Nguyên thống nhất dự kiến khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng ngày 19/12/2026

Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 82,5 km, đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài trên 60,6 km, qua tỉnh Cao Bằng dài trên 21,8 km; tổng mức đầu tư khoảng 29.300 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó, dự án thành phần 1, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Thái Nguyên; dự án thành phần 2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Cao Bằng; dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Đối với dự án thành phần 1, công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực. 10/10 xã, phường có tuyến đi qua đã được thông tin, công khai hướng tuyến; hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật phục vụ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính. Công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa đã thực hiện tại 7/10 xã, phường. Có 3 địa phương đề xuất xây dựng khu tái định cư tập trung cho 75 hộ dân, gồm phường Đức Xuân, xã Cẩm Giàng và xã Phủ Thông. Tuy nhiên, hồ sơ dự án thành phần 1 chưa hoàn thành phê duyệt; một số nội dung về quy hoạch khu tái định cư, phạm vi bãi đổ thải, nguồn vốn và hồ sơ kỹ thuật cần tiếp tục được hai tỉnh phối hợp giải quyết.

Đối với dự án thành phần 2, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành tiếp nhận hồ sơ thiết kế, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng tại 4 xã, phường có tuyến đi qua; triển khai thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tỉnh thành lập tổ công tác đặc biệt về giải phóng mặt bằng, phát động đợt cao điểm, phấn đấu bàn giao tối thiểu 20 km mặt bằng tuyến chính trước ngày 25/11/2026, ưu tiên các vị trí cầu, hầm chui và khu vực dự kiến tổ chức lễ khởi công.

Đối với dự án thành phần 3, chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị điều kiện triển khai thi công, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 12/2026.

Tại hội nghị, 2 tỉnh tập trung trao đổi, làm rõ trách nhiệm bố trí nguồn vốn, phương án tổ chức thực hiện các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các bãi đổ thải; rà soát những nội dung đã thống nhất và các đề xuất điều chỉnh của cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng là công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, có ý nghĩa chiến lược trong hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Bắc, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội. Với hơn 60 km tuyến chính đi qua địa bàn Thái Nguyên, tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 2 địa phương. Đồng chí mong muốn Thái Nguyên chia sẻ khó khăn với Cao Bằng trên tinh thần chỉ bàn tiến không bàn lùi; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay các phần việc đủ điều kiện trong phạm vi nguồn vốn đã được xác định, phấn đấu khởi công dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 2 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh thống nhất mốc dự kiến khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng ngày 19/12/2026. Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương phê duyệt dự án thành phần 1; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn hóa lại số liệu, rà soát hướng tuyến nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các hộ dân, tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà lưu niệm đoàn công tác tỉnh.

Lãnh đạo 2 tỉnh bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, song hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng sẽ được khởi công theo kế hoạch và triển khai thực hiện đúng tiến độ, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.