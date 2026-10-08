Cao Bằng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng trong quý 4

Sản phẩm nông sản chế biến của Cao Bằng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sau 9 tháng năm 2026, kinh tế Cao Bằng tiếp tục duy trì những động lực tăng trưởng từ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, du lịch, đầu tư xây dựng và sản xuất nông, lâm nghiệp.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng khá; thị trường hàng hóa cơ bản ổn định; du lịch tiếp tục tăng cả về lượng khách và tổng thu; khu vực kinh tế tư nhân có thêm doanh nghiệp gia nhập thị trường. Đây là những kết quả tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào quý 4 với yêu cầu cao hơn: tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và bù đắp những phần còn thiếu so với kịch bản tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Trong 9 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 5.607,65 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ, đạt 71% kế hoạch năm. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục duy trì mức tăng khá, trong đó sản lượng phôi thép đạt 122.134 tấn, tăng 17,8%; sản lượng điện đạt 606,76 triệu kWh, tăng 3,3%.

Thương mại-dịch vụ giữ được nhịp tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 11.725 tỷ đồng.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi toàn tỉnh đón khoảng 2,61 triệu lượt khách, tăng 10,8%, tổng thu du lịch trong quý 3 ước đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 33,4%. Khu vực kinh tế tư nhân cũng có tín hiệu tích cực khi 155 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 91% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, kết quả 9 tháng cũng cho thấy vẫn còn nhiều dư địa cần được khai thác và những điểm nghẽn phải xử lý quyết liệt trong thời gian còn lại của năm. Tiến độ giải ngân, thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thu ngân sách vẫn đặt ra yêu cầu cao. Vì vậy, trọng tâm điều hành trong quý 4 được tỉnh xác định theo hướng bám sát từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm và dự án, xác định rõ phần việc còn thiếu để có giải pháp bù đắp phù hợp.

Trước hết, Cao Bằng sẽ tập trung điều hành tăng trưởng theo từng chỉ tiêu cụ thể, thay vì chỉ nhìn vào kết quả chung của nền kinh tế. Các sở, ban, ngành và địa phương phải thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện, xác định rõ chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, phần thiếu hụt so với kịch bản, nguyên nhân và giải pháp xử lý. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức hai con số, yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả” tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm trong tổ chức thực hiện.

Cùng với điều hành tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn trong công nghiệp, xây dựng và đầu tư công là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định. Tỉnh sẽ rà soát từng dự án, tập trung xử lý các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và tổ chức thi công.

Đối với các dự án trọng điểm, nhất là cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và các công trình hạ tầng quan trọng, yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu, tạo chuyển biến thực chất về khối lượng thi công và giải ngân. Mục tiêu không chỉ là đưa vốn vào nền kinh tế mà quan trọng hơn là chuyển hóa nguồn vốn thành giá trị tăng thêm và năng lực sản xuất mới.

Thi công cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đoạn qua địa bàn xã Văn Lãng (Lạng Sơn). (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, đất đai, mặt bằng và các thủ tục liên quan, tạo điều kiện để các nhà máy duy trì sản xuất theo kế hoạch. Việc phát huy công suất của các cơ sở đang hoạt động, đồng thời thúc đẩy những dự án có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất sẽ là một trong những hướng góp phần củng cố động lực tăng trưởng cuối năm.

Kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục được xác định là nhóm động lực quan trọng. Cao Bằng sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng. Việc tổ chức Hội chợ Quốc tế Việt-Trung năm 2026 được kỳ vọng mở thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và thúc đẩy giao thương. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, tỉnh tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục qua các cửa khẩu, đồng thời thu hút đầu tư vào logistics, thương mại và dịch vụ tại các khu vực cửa khẩu trọng điểm, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế cửa khẩu.

Du lịch cũng được đặt trong nhóm giải pháp tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Trên cơ sở lượng khách và doanh thu tiếp tục tăng, tỉnh sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường liên kết và hợp tác du lịch biên giới với Quảng Tây, Trung Quốc. Việc nâng chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm đặc trưng và khai thác tốt lợi thế Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị thu được từ mỗi lượt khách.

Đối với nông, lâm nghiệp và quản lý tài nguyên, yêu cầu xuyên suốt là ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả và chủ động ứng phó với rủi ro. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo sản xuất đúng thời vụ, nâng năng suất và chất lượng cây trồng, chuyển đổi cơ cấu phù hợp; phát triển chăn nuôi gắn với phòng, chống dịch bệnh; tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và đời sống cần được chủ động triển khai. Song song với đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tháo gỡ vướng mắc về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng sẽ góp phần tạo thêm quỹ đất và điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng nguồn thu, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh sẽ tăng cường khai thác các nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, đồng thời điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm. Hệ thống tín dụng được định hướng mở rộng cho vay gắn với kiểm soát rủi ro, tăng kết nối ngân hàng-doanh nghiệp để hỗ trợ vốn cho sản xuất, kinh doanh. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân tiếp tục được xem là giải pháp tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng.

Với việc nhận diện rõ những phần việc còn thiếu và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị, những tháng cuối năm 2026 sẽ là thời điểm quan trọng để Cao Bằng củng cố các động lực tăng trưởng, tháo gỡ các nút thắt và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra./.