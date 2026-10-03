Cao Bằng: Tạo sinh kế bền vững cho người dân từ chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

Tham dự có: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Bế Minh Đức. Ảnh: Nguyễn Thuý

Trình bày tại phiên họp, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết, việc xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND (đã hết hiệu lực) là yêu cầu cấp thiết, khách quan nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX và Chương trình số 05-CTr/TU về phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025 - 2030.

Mặc dù giai đoạn 2021 - 2025, ngành du lịch tỉnh đã đạt những bước bứt phá ấn tượng với khoảng 7,8 triệu lượt khách, tổng thu vượt 6.000 tỷ đồng và vươn lên lọt Top 7 điểm đến tuyệt vời nhất Đông Nam Á năm 2025 do Tạp chí Lonely Planet bình chọn, song thực tiễn khảo sát tại 56 xã, phường (với 66,1% địa phương có nhu cầu đăng ký hỗ trợ) cho thấy ngành "công nghiệp không khói" của tỉnh vẫn đối mặt không ít rào cản. Kết cấu hạ tầng tại các điểm đến còn thiếu đồng bộ; chất lượng lưu trú cộng đồng (homestay) chưa đạt chuẩn hóa; các sản phẩm kinh tế ban đêm, quà lưu niệm đặc trưng và năng lực ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến quảng bá còn nhiều hạn chế.

Vì vậy, dự thảo Nghị quyết được thiết kế tập trung vào 5 nhóm chính sách trọng tâm, bám sát các "điểm nghẽn" gồm: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng, cảnh quan điểm đến (biển chỉ dẫn, điểm check-in, bãi đỗ xe tối thiểu 500m2, nhà vệ sinh đạt chuẩn); hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp homestay và bảo tồn kiến trúc bản địa; kích hoạt kinh tế ban đêm (đội văn nghệ, không gian biểu diễn, gian hàng nhận diện); phát triển sản phẩm lưu niệm đặc trưng; và hỗ trợ sản xuất nội dung số phục vụ quảng bá du lịch trên nền tảng số.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Cao Bằng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nguyễn Thuý

Góp ý vào dự thảo nghị quyết, các đại biểu yêu cầu rà soát kỹ lưỡng cấu trúc văn bản theo hướng tinh gọn, bảo đảm tính khoa học. Đặc biệt, các mức hỗ trợ cần được quy định theo hình thức khoán kinh phí thay cho việc khống chế "tối đa không quá..." đối với các hạng mục hạ tầng, homestay và nội dung số nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quyết toán, kiểm tra, tránh tình trạng hỗ trợ cào bằng hay phát sinh thủ tục hành chính phức tạp cho cơ sở.

Về nguồn lực thực hiện, nghị quyết xác định rõ kinh phí được bố trí từ ngân sách địa phương theo phân cấp, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu (nếu có), cùng nguồn lực xã hội hóa hợp pháp. Đồng thời, các điều kiện về cam kết đối ứng, quy mô phục vụ tối thiểu và thời gian duy trì hoạt động sau đầu tư (tối thiểu 5 năm đối với homestay) được siết chặt nhằm bảo đảm sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích, hiệu quả, chống thất thoát.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Cao Bằng La Văn Hồng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Nguyễn Thuý

Phát biểu kết luận phiên thẩm tra, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh La Văn Hồng đánh giá cao sự chuẩn bị của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn; nhất là việc tiếp thu, giải trình nghiêm túc các ý kiến thẩm định. Các ý kiến đóng góp tại cuộc họp thẩm tra sẽ được cơ quan soạn thảo khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ để trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét, quyết định trong tháng 10/2026.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh việc sớm ban hành Nghị quyết với những cơ chế, chính sách hỗ trợ trúng và đúng sẽ khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Qua đó nâng cao chất lượng điểm đến và đưa du lịch Cao Bằng vươn tầm phát triển mới.