Lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng tại xóm Yên Luật, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Đưa đào tạo nghề đến gần người dân, lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế đang mở thêm cơ hội việc làm, tạo sinh kế cho lao động miền núi, vùng sâu, vùng xa ở Cao Bằng.

Từ tháng 8/2026 đến nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Hòa An đã tổ chức hai lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Trường Hà và Hà Quảng

Mỗi lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng của Trung tâm có 35 học viên. Các học viên có độ tuổi từ 20-55 tuổi, là người đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông. Đây là lớp đào tạo trình độ sơ cấp, thời gian 3 tháng.

Chương trình tập trung trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành về sửa chữa điện dân dụng. Quá trình đào tạo kết hợp lý thuyết với thực hành, giúp học viên từng bước làm quen với thiết bị, hệ thống điện, các thao tác kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình sửa chữa.

Việc tổ chức lớp học ngay tại địa phương tạo thuận lợi để người lao động tham gia học tập, đồng thời duy trì công việc thường ngày. Mục tiêu của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Hòa An là 70 học viên của 2 lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận; trên 80% học viên có việc làm hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo.

Qua đào tạo nghề, góp phần củng cố sinh kế cho người dân, hạn chế nguy cơ tái nghèo đối với các hộ nghèo, cận nghèo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Nghề sửa chữa điện dân dụng có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và dịch vụ tại cộng đồng. Sau khi được trang bị kiến thức, kỹ năng, người học có thể vận dụng để phục vụ nhu cầu gia đình, nhận thêm việc tại địa phương hoặc kết hợp với công việc hiện có để tăng thu nhập.

Đây là hướng đi thiết thực đối với lao động nông thôn miền núi, người học có thể tận dụng nhu cầu dịch vụ ngay tại nơi sinh sống để nâng cao thu nhập cho gia đình.

Thời gian tới, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Hòa An tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu học nghề, đánh giá điều kiện sản xuất và khả năng tạo việc làm để lựa chọn ngành nghề phù hợp; tăng cường đào tạo thực hành, gắn nội dung giảng dạy với nhu cầu sử dụng lao động tại địa phương; đồng thời chú trọng tư vấn, kết nối việc làm và hỗ trợ người học phát huy kỹ năng sau đào tạo./.