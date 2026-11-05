Cao Bằng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Báo cáo rõ công việc, không chỉ dừng ở báo cáo khó khăn

Đến ngày 29/10, Cao Bằng giải ngân được hơn 4.011 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 34,4% kế hoạch. Riêng phần vốn thuộc phạm vi chấm điểm của Thủ tướng Chính phủ đạt hơn 2.261 tỷ đồng, tương đương 25,4%, xếp thứ 34/34 địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Chúng tôi nhận thức rất rõ kết quả giải ngân hiện nay còn thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Với trách nhiệm của mình, lãnh đạo tỉnh phải tập trung khắc phục, trước hết là những hạn chế trong công tác chuẩn bị đầu tư, phối hợp giữa các cơ quan và tổ chức thực hiện tại từng dự án”.

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp để giải ngân nguồn vốn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, tiến độ giải ngân giữa các nguồn vốn có sự chênh lệch lớn. Đến ngày 15/10, vốn ngân sách địa phương đã giải ngân đạt 105,2% kế hoạch, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, trong khi vốn ngân sách Trung ương mới đạt 13,1%.

Nguyên nhân chủ yếu là hơn 5.651 tỷ đồng vốn Trung ương, chiếm 63,6% tổng vốn được giao, tập trung cho dự án cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng và các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới. Đây đều là những dự án quy mô lớn, được bổ sung vốn trong thời gian ngắn.

Riêng dự án cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng, hơn 4.324 tỷ đồng vốn được phân bổ ngày 29/8/2026. Dự án còn phải hoàn tất thủ tục lựa chọn tổng thầu EPC, ký hợp đồng và đáp ứng các điều kiện tạm ứng, thanh toán. Với công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, các thủ tục cần được thực hiện chặt chẽ, khiến thời điểm giao vốn và giải ngân có độ trễ nhất định.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây không phải lý do để chậm trễ trong những công việc thuộc trách nhiệm của địa phương.

“Vốn được bố trí muộn là khó khăn thực tế, nhưng việc chuẩn bị hồ sơ, lựa chọn nhà thầu và giải quyết thủ tục phải được thực hiện khẩn trương. Những việc có thể chuẩn bị trước phải chủ động thực hiện; việc thuộc thẩm quyền của tỉnh phải giải quyết ngay. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành lựa chọn tổng thầu, ký hợp đồng và triển khai các bước tiếp theo, tạo điều kiện giải ngân nguồn vốn đã được giao”.

Đối với 1.327,5 tỷ đồng vốn bổ sung trong tháng 8/2026 để triển khai các trường phổ thông nội trú liên cấp, tỉnh đã rà soát, đề xuất điều chỉnh quy mô từ 10 xuống 7 trường, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lâu dài.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lũng Nặm.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, cả 7 dự án đã hoàn thành đo đạc, lập bản đồ giải thửa phục vụ giải phóng mặt bằng; các đơn vị tư vấn cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Một số dự án đã chuẩn bị máy móc, thiết bị và điều kiện thi công. Tỉnh đang tập trung giải quyết việc di dời nhà ở, phần mộ, bố trí tái định cư và hoàn thiện các thủ tục đất đai để sớm bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh khó khăn về thời điểm giao vốn và thủ tục đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế chủ quan trong tổ chức thực hiện. Một số chủ đầu tư chưa chủ động, phối hợp giữa các cơ quan chưa kịp thời, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán chưa theo sát tiến độ thi công. Năng lực huy động nhân lực, thiết bị của một số nhà thầu cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, một số đơn vị còn chậm sử dụng kinh phí chi thường xuyên, trong đó có kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Dù không thuộc vốn đầu tư công, tình trạng này cho thấy những hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

“Những hạn chế thuộc trách nhiệm của tỉnh phải được khắc phục bằng kết quả cụ thể. Chủ đầu tư phải xác định rõ công việc, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, không chỉ dừng ở báo cáo khó khăn. Trường hợp chậm trễ do năng lực yếu kém hoặc thiếu trách nhiệm phải xem xét xử lý, kể cả thay thế nhân sự, nhà thầu khi đủ căn cứ”.

Giai đoạn 1 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã hoàn thành thảm bê tông nhựa một bên tuyến với chiều dài 62 km từ Đồng Đăng đến Đông Khê.

Bám sát từng dự án, đẩy nhanh thi công và thanh toán

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm là chuyển những khối lượng công việc đã thực hiện thành kết quả giải ngân, đồng thời khẩn trương hoàn tất các điều kiện để triển khai những dự án mới.

Tỉnh đang rà soát tiến độ từng dự án, phân loại những công trình đã có khối lượng hoàn thành, những công trình đang thi công và những dự án còn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra Dự án đường tránh Nước Hai, xã Hoà An.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc đôn đốc giải ngân được thực hiện hằng tuần, gắn với trách nhiệm của từng chủ đầu tư và người đứng đầu. Những vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, nguồn vốn phải được kịp thời tháo gỡ; nhà thầu chậm tiến độ, chủ đầu tư yếu kém phải xem xét trách nhiệm, xử lý hoặc thay thế khi cần thiết.

Tỉnh cũng cập nhật tiến độ giải ngân hằng tuần trên hệ thống theo dõi, làm căn cứ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Cao Bằng đặt mục tiêu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn đến ngày 31/12/2026 và hoàn thành 100% vào hết tháng 1/2027, trong phạm vi được phép. Đây là thách thức lớn khi tỷ lệ giải ngân còn thấp, nhiều dự án mới được bổ sung vốn vẫn đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho biết, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành; đồng thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn trong phạm vi cho phép để sử dụng hiệu quả nguồn lực.

“Chúng tôi xác định phải nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhưng giải ngân phải dựa trên khối lượng thực tế, hồ sơ hợp lệ và chất lượng công trình. Tỉnh sẽ xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền, chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để được hỗ trợ; đồng thời yêu cầu từng chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát tiến độ từng tuần”.

Cao Bằng tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, hoàn thiện thủ tục đối với những dự án mới và thanh toán kịp thời khối lượng đã thực hiện.

Về lâu dài, tỉnh sẽ khắc phục hạn chế trong chuẩn bị đầu tư, từ khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng đến lựa chọn nhà thầu; gắn phân bổ vốn với tiến độ và khả năng triển khai thực tế.

“Chúng tôi không hài lòng với kết quả hiện nay và nhận thức rõ áp lực trong thời gian tới. Tỉnh sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở. Đây là trách nhiệm của tỉnh, trước hết là lãnh đạo UBND tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh.

Hai tháng cuối năm 2026, Cao Bằng tập trung đồng thời vào việc đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, hoàn thiện thủ tục đối với những dự án mới và thanh toán kịp thời khối lượng đã thực hiện.

Kết quả giải ngân trong hai tháng cuối năm không chỉ quyết định khả năng hoàn thành kế hoạch vốn mà còn là thước đo hiệu quả chỉ đạo, điều hành và năng lực thực hiện của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, đến ngày 29/10 đã giải ngân hơn 2.250 tỷ đồng trên tổng số hơn 2.302 tỷ đồng vốn được giao trong năm 2026. Các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để bảo đảm tiến độ.

Các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đã giải ngân hơn 1.086 tỷ đồng trên tổng kế hoạch hơn 1.757 tỷ đồng, đạt 61,89%. Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1, đồng thời đẩy nhanh chuẩn bị và lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn 2. Việc lựa chọn phải căn cứ vào năng lực, khả năng huy động nhân lực, thiết bị và kết quả thực hiện các công trình trước đó; những nhà thầu còn tồn đọng khối lượng phải khắc phục dứt điểm trước khi xem xét tham gia dự án mới.

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc, tỷ lệ giải ngân đến ngày 29/10 đạt 14,89%. Tuy nhiên, dự án đã hoàn thành phê duyệt thiết kế, dự toán, ký hợp đồng xây lắp và thông báo khởi công. UBND xã Đàm Thủy đã bàn giao 46ha đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 113 hộ dân. Chủ đầu tư đang tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc đã giải ngân hơn 101 tỷ đồng trong tổng kế hoạch 222 tỷ đồng, đạt 45,63%. Tỉnh đang đôn đốc hoàn thiện các hạng mục, nghiệm thu và thanh toán theo khối lượng thực tế.