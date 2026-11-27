Lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc kiểm tra hiện trạng cột mốc trong tuần tra liên hợp. Ảnh: BĐBP Cao Bằng

Những bước chân tuần tra trên biên cương

Ngày 25/11/2026, Đồn Biên phòng Lũng Nặm, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phối hợp với Trạm Hội ngộ hội đàm, Bộ đội Biên phòng địa khu Tịnh Tây (Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp trên đoạn biên giới từ khu vực mốc 679 đến mốc 681.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng hai bên tiến hành kiểm tra thực địa, nắm tình hình khu vực biên giới thuộc phạm vi quản lý. Kết quả cho thấy đường biên, hệ thống mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, không phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới. Hoạt động diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Đây không đơn thuần là một hoạt động nghiệp vụ thường kỳ. Mỗi chuyến tuần tra liên hợp còn là dịp để lực lượng làm nhiệm vụ hai bên tăng cường trao đổi thông tin, củng cố sự hiểu biết, tin cậy và phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới. Sự hiện diện của lực lượng 2 bên trên thực địa góp phần kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ vi phạm, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên tuyến biên giới chung.

Vùng biên giới tiếp giáp 2 quốc gia còn là không gian sinh tồn, lao động, giao lưu văn hóa và phát triển của cộng đồng dân cư 2 bên. Vì vậy, giữ vững từng đường biên, mốc giới cũng chính là bảo vệ môi trường sống bình yên, bảo đảm điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và xây dựng cuộc sống lâu dài.

Lực lượng tuần tra liên hợp của Việt Nam và Trung Quốc triển khai tuần tra trên tuyến biên giới từ mốc 679 đến mốc 681, góp phần giữ vững đường biên, mốc giới và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Ảnh: BĐBP Cao Bằng

Lực lượng tuần tra liên hợp của Việt Nam và Trung Quốc kiểm tra thực địa tại cột mốc biên giới. Ảnh: BĐBP Cao Bằng

Tăng cường trách nhiệm quản lý, bảo vệ biên giới của địa phương

Cùng với hoạt động tuần tra, công tác quản lý đường biên, mốc quốc giới tại Cao Bằng đang được triển khai theo hướng tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc phối hợp quản lý vùng biên và hệ thống mốc quốc giới theo địa giới hành chính cho các xã biên giới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Báo Cao Bằng, ngày 12/10/2026, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh tổ chức bàn giao đường biên, mốc giới theo địa giới hành chính cho hai xã Lũng Nặm và Tổng Cọt.

Theo đó, đoạn biên giới Việt Nam - Trung Quốc qua địa giới hành chính xã Lũng Nặm có chiều dài 9,908 km với 11 mốc quốc giới; xã Tổng Cọt có chiều dài 27,874 km với 34 mốc quốc giới.

Việc bàn giao giúp chính quyền các xã nắm đầy đủ thông tin về đường biên, mốc giới thuộc địa bàn quản lý, đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Các địa phương có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện mốc giới hư hỏng, xê dịch hoặc có hành vi xâm phạm ranh giới quốc gia.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục bàn giao đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cho 21 xã biên giới quản lý.

Trong điều kiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương có những thay đổi, địa giới quản lý được xác định cụ thể, trách nhiệm của chính quyền địa phương được phân định rõ ràng, công tác phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới sẽ có thêm cơ sở để triển khai thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả.

Giữ vững đường biên không chỉ là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước và mở ra những điều kiện thuận lợi cho phát triển. Ảnh: BĐBP Cao Bằng

Biên giới hòa bình là nền tảng cho phát triển bền vững

Thực tiễn cho thấy, khu vực biên giới ổn định không chỉ được đánh giá bằng việc giữ nguyên trạng đường biên, mốc giới hay bảo đảm an ninh, trật tự mà quan trọng hơn là tạo dựng được môi trường an toàn để người dân sinh sống, sản xuất, giao lưu và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ở các địa bàn biên giới, sự bình yên trong từng bản làng, sự thông suốt của các hoạt động dân sinh và niềm tin của người dân đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, các hoạt động giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội mới có điều kiện thuận lợi để mở rộng.

Bởi vậy, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, việc phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và nhân dân trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người dân sinh sống trên địa bàn biên giới vừa là chủ thể của các hoạt động phát triển, vừa là những người trực tiếp gắn bó với từng tấc đất, từng cột mốc nơi phên dậu Tổ quốc.

Sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và nhân dân vì thế không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới mà còn củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền tảng vững chắc cho an ninh biên giới.

Từ những chuyến tuần tra liên hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc đến việc bàn giao đường biên, mốc giới cho chính quyền các xã quản lý, có thể thấy công tác bảo vệ biên giới đang được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ, gắn trách nhiệm của từng lực lượng, từng cấp chính quyền với nhiệm vụ chung.