Cao Bằng sẵn sàng tranh tài tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Không gian Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV được trang trí đậm sắc màu văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn ấn tượng.

Đoàn Cao Bằng tham gia Ngày hội với 64 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng, mang đến những tiết mục nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc Mông. Ngay sau khi đến Điện Biên, các vận động viên Cao Bằng nhanh chóng ổn định và tranh thủ thời gian tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu.

Không khí tập luyện nghiêm túc nhưng không kém phần hào hứng, thể hiện quyết tâm của các thành viên trước khi bước vào tranh tài. Đoàn Cao Bằng tham gia 5 nội dung thể thao, trò chơi dân gian tại Ngày hội gồm: đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ, ném pa pao, kéo co.

Vận động viên Dương Văn Vè, thành viên đoàn Cao Bằng, chia sẻ: Trước khi lên đường, chúng tôi đã dành thời gian tập luyện khá kỹ, nhất là rèn thể lực và các kỹ thuật thi đấu. Khi đến Điện Biên, chúng tôi tiếp tục tranh thủ tập luyện, làm quen với điều kiện sân và giữ tâm lý thật thoải mái. Được đại diện cho đoàn Cao Bằng tham gia Ngày hội, tôi rất vui và tự hào. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng, đoàn kết và quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.

Với các vận động viên, Ngày hội không chỉ là dịp thể hiện tinh thần thi đấu, quyết tâm đạt thành tích tốt, mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đoàn bạn.

Các vận động viên Cao Bằng tích cực tập luyện tù lu, chuẩn bị tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên.

Cùng với lực lượng vận động viên, các nghệ nhân, diễn viên cũng tích cực tập luyện, hoàn thiện những tiết mục nghệ thuật phục vụ Ngày hội. Những bộ trang phục truyền thống, tiếng khèn Mông, các điệu múa và phần trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông Cao Bằng.

Nghệ nhân Dương Thị Du, thành viên Đoàn Cao Bằng cho biết: Qua Ngày hội, tôi mong muốn giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, để những nét đẹp ấy tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ.

Cùng với tập luyện, công tác tổ chức các nội dung thi đấu được triển khai theo kế hoạch. Việc bốc thăm thi đấu được thực hiện với sự tham gia của các đoàn, qua đó xác định bảng đấu, nội dung và đối thủ trước khi bước vào tranh tài. Tại buổi bốc thăm, đại diện các đoàn theo dõi, trao đổi và chủ động xây dựng phương án thi đấu phù hợp. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ chuyên môn, lực lượng đến tâm lý thi đấu giúp các vận động viên Cao Bằng chủ động hơn khi bước vào các nội dung tranh tài.

Trưởng đoàn các môn thể thao họp trao đổi, thống nhất công tác tổ chức và thi đấu tại Ngày hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nông Thị Tuyến cho biết: Tham gia Ngày hội là dịp để Cao Bằng tăng cường giao lưu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời tạo điều kiện để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các đoàn bạn. Không chỉ hướng tới những kết quả tốt trong thi đấu và biểu diễn, các thành viên đoàn Cao Bằng còn mang theo niềm tự hào về quê hương, mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông đến đông đảo nhân dân và du khách.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu khung dệt của người Mông tại gian trưng bày của tỉnh Cao Bằng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, đoàn Cao Bằng đã sẵn sàng bước vào các hoạt động của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc giữa các địa phương.