Cao Bằng sẵn sàng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị

Sáng 8/11, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”.

Đây là sự kiện đối ngoại, khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Cao Bằng, diễn ra ngày 9/11, nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đối thoại chính sách và kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại xuyên biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm diễn ra hội thảo. Ảnh: baocaobang.vn

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung rà soát các điều kiện tổ chức tại hội trường chính, không gian trưng bày triển lãm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, công tác hậu cần và phương án bảo đảm an ninh trật tự. Đây đều là những hạng mục có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của hội thảo.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thảo đối với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng không gian phát triển thương mại biên giới và nâng cao vị thế của tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bộ phận chuyên trách tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình tổ chức; bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và xây dựng các phương án dự phòng đối với những tình huống có thể phát sinh.

Đặc biệt, công tác đón tiếp đại biểu, chuyên gia và chuẩn bị tài liệu phục vụ hội thảo cần được thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, hoàn tất việc vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết bị dịch thuật và đường truyền trước giờ khai mạc, bảo đảm các hoạt động diễn ra thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra không gian trưng bày tại hội thảo. Ảnh: baocaobang.vn

Kinh tế xuyên biên giới – động lực mở rộng không gian phát triển

Theo định hướng nội dung, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn hướng tới việc huy động trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để tìm kiếm những giải pháp phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của Cao Bằng.

Các nội dung trọng tâm được đặt ra tại hội thảo bao gồm phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, logistics, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới. Đây là những lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ, tạo thành hệ sinh thái kinh tế quan trọng đối với các địa phương có lợi thế về vị trí địa lý và giao thương quốc tế.

Đối với Cao Bằng, việc thúc đẩy thương mại xuyên biên giới có ý nghĩa thiết thực trong khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu, tăng cường kết nối thị trường, mở rộng hoạt động giao thương và tạo thêm cơ hội hợp tác đầu tư. Trong đó, phát triển logistics, dịch vụ và du lịch được xem là những hướng đi có khả năng bổ trợ, nâng cao giá trị hoạt động kinh tế tại khu vực biên giới.

Thông qua hội thảo, tỉnh kỳ vọng tiếp nhận thêm các luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất chính sách có giá trị, phục vụ quá trình hoạch định định hướng phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026 – 2030.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với chất lượng và hiệu quả của sự kiện. Không dừng lại ở yêu cầu tổ chức trang trọng, chu đáo, mục tiêu đặt ra còn là phát huy giá trị thực chất của hội thảo, đưa các ý tưởng, sáng kiến và khuyến nghị khoa học trở thành cơ sở tham khảo cho quá trình phát triển kinh tế địa phương.

Với sự chuẩn bị tích cực của các sở, ngành và đơn vị liên quan, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực kết nối hợp tác, thúc đẩy khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu và mở rộng không gian phát triển cho Cao Bằng trong những năm tới.