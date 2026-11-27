Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được Bộ Nội vụ triển khai hằng năm nhằm thu thập ý kiến đánh giá khách quan của người dân, tổ chức về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và kết quả cung ứng dịch vụ công. Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân (Chỉ số SIPAS) giúp các cơ quan nhà nước nhận diện những hạn chế trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công để xác định các giải pháp cải cách hành chính phù hợp nhằm khắc phục, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Ra quân hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, góp phần nâng cao khả năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

Năm 2025, Chỉ số SIPAS của cả nước đạt 83,09%. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 đặt mục tiêu đến năm 2030 Chỉ số SIPAS bình quân cả nước đạt trên 88%. Bộ Nội vụ xác định mục đích của cuộc khảo sát sự hài lòng của người dân là có được thông tin trung thực, khách quan, phản ánh đúng suy nghĩ, trải nghiệm của người dân, không phải những con số đẹp. Hiệu quả cải cách hành chính phải được đo bằng sự hài lòng thực chất của người dân.

Tại Cao Bằng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3019/KH-UBND ngày 17/8/2026, đặt mục tiêu năm 2026 cải thiện cả điểm số và thứ hạng Chỉ số SIPAS, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Để nâng cao sự hài lòng của người dân, kế hoạch tập trung vào 5 nhóm giải pháp: Bảo đảm cơ sở vật chất, biển hướng dẫn, công khai thủ tục hành chính đầy đủ, dễ hiểu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã; đơn giản hóa thủ tục, loại bỏ thành phần hồ sơ không có trong quy định, thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt và nghiêm cấm thu ngoài quy định; bố trí công chức có năng lực, kỹ năng giao tiếp, tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu; phấn đấu trên 98% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn, cơ quan để trễ hạn phải gửi thư xin lỗi người dân; mở rộng trả kết quả tại nhà qua bưu chính công ích và trả kết quả điện tử; duy trì nhiều kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, bảo đảm 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng hạn, có phản hồi rõ ràng.

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/11/2026, các sở, ngành tiếp nhận 116.749 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 70% hồ sơ được nộp trực tuyến; trong số 88.717 hồ sơ đã giải quyết, có 83.995 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn (đạt 94,7%). Toàn tỉnh đã cắt giảm, đơn giản hóa 370 thủ tục hành chính; 1.946/1.946 thủ tục hành chính (100%) được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính, người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm tiếp nhận nào trong tỉnh. Tỉnh đang cung cấp 2.197 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.736 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QRCode, ví điện tử; tái cấu trúc quy trình 43 thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai để khai thác dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai, giảm giấy tờ người dân phải nộp.

Việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) giúp người dân sử dụng thẻ căn cước gắn chip và ứng dụng định danh điện tử VNeID thay cho nhiều loại giấy tờ, thực hiện thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, nhận trợ cấp thuận tiện hơn. Kết quả, 100% thủ tục lĩnh vực cư trú được thực hiện trực tuyến; 76/76 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được trang bị đầu đọc thẻ căn cước gắn chip, 77,1% lượt khám bệnh sử dụng thẻ căn cước thay thẻ bảo hiểm y tế giấy; 87,5% lượt khai báo lưu trú thực hiện trên ứng dụng VNeID. Mô hình “Chi trả an sinh số tận bản - không để ai bị bỏ lại phía sau” giúp số tài khoản ngân hàng tích hợp trên VNeID tăng từ 14.601 tài khoản năm 2025 lên 73.460 tài khoản, tạo thuận lợi cho người dân vùng sâu, vùng xa nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những việc người dân chưa hài lòng. Vì vậy, mỗi ý kiến đánh giá đúng trải nghiệm thực tế, kể cả những điểm chưa hài lòng, đều là căn cứ để cơ quan nhà nước tiếp tục khắc phục, nâng cao chất lượng phục vụ.

Những nội dung người dân cần quan tâm, lưu ý khi tham gia khảo sát sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2026.

Năm 2026, khảo sát sự hài lòng của người dân trong cả nước do Bộ Nội vụ chủ trì được thực hiện với 36.000 người dân tại 1.440 thôn, tổ dân phố thuộc 34 tỉnh, thành phố. Tại Cao Bằng, theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên của Bộ Nội vụ, có 12 xã, phường và 25 thôn, tổ dân phố được chọn khảo sát, với tổng số 600 phiếu. Thời gian khảo sát tại địa bàn khoảng 05 ngày, dự kiến trong đầu tháng 12/2026; Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối của tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ và Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện.

Các địa bàn được chọn khảo sát gồm: xã Hòa An (Hoằng Bó, Lam Sơn), phường Tân Giang (Tân Bình 2, Lê Chung 3), phường Thục Phán (Hoàng Như, Lê Lai), xã Bảo Lạc (Vân Trung, Khuổi Bốc), xã Canh Tân (Tân Cương, Nà Pò), xã Độc Lập (Nà Pheo, Nà Lèng), xã Hạnh Phúc (Hoàng Hải, Lạn Thắng), xã Lũng Nặm (Nặm Nhũng, Lũng Tu), xã Nam Quang (Tổng Phườn, Nà Nhuồm, Phia Cọ), xã Quang Hán (Vững Bền, Lũng Xỏm), xã Thạch An (Vân Trình, Nà Tán) và xã Tổng Cọt (Cọt Nưa, Lũng Rại). Người dân tại các thôn, tổ dân phố này nếu được khảo sát viên đến phát phiếu, đề nghị dành thời gian trả lời đầy đủ, khách quan.

Điều tra viên là nhân viên Bưu điện, có giấy giới thiệu của Bưu điện và thẻ nhân viên. Điều tra viên đến từng hộ gia đình có tên trong danh sách mẫu để phát phiếu khảo sát, giấy hướng dẫn người dân trả lời khảo sát và hẹn ngày thu phiếu. Phiếu khảo sát được để lại tại hộ gia đình để người dân tự trả lời trong khoảng 24 - 48 giờ, sau đó điều tra viên quay lại thu phiếu khảo sát. Điều tra viên không được trả lời thay, gợi ý hay tác động đến ý kiến của người dân và có trách nhiệm bảo mật thông tin trả lời trên phiếu khảo sát và thông tin về người trả lời khảo sát theo quy định.

Sở Nội vụ kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Giám đốc Sở Nội vụ Lý Thị Huệ cho biết: Được sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ công tác khảo sát ở địa phương đảm bảo đúng quy định pháp luật và yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Trong tháng 11/2026, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường chọn và lập danh sách mẫu khảo sát trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 11 - 12/2026, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp tăng cường cung cấp thông tin để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc khảo sát, tạo điều kiện để khảo sát viên tiếp cận hộ gia đình thuận lợi, an toàn.

Thông qua việc tham gia khảo sát và cung cấp những ý kiến đánh giá trung thực, khách quan, người dân góp phần giúp các cơ quan hành chính nhà nước nhìn nhận toàn diện chất lượng phục vụ, kịp thời khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Sự tham gia tích cực, trách nhiệm của mỗi người dân sẽ góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu và mong đợi của người dân, tổ chức.