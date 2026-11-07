Cao Bằng sẵn sàng cho diễn đàn hợp tác kinh tế xuyên biên giới quy mô quốc tế

Với chủ đề “Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới”, Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương hai bên biên giới. Đây cũng là dịp để Cao Bằng giới thiệu tiềm năng, lợi thế về kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, dịch vụ và du lịch; quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, tăng cường kết nối với các đối tác, qua đó thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để chuẩn bị cho sự kiện, tỉnh ban hành Kế hoạch số 4207/KH-UBND, ngày 28/10/2026 phân công các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ. 40 nhiệm vụ được phân công cụ thể đến từng sở, ban, ngành, đơn vị, xác định rõ đầu mối và tiến độ thực hiện, tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc được thành lập; các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp triển khai phần việc theo chức năng, nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ, rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”.

Đến nay, nhiều nội dung quan trọng đã hoàn thành, trong đó có xây dựng chương trình, kịch bản Hội thảo; phản biện, tuyển chọn, biên tập tham luận và phương án kỷ yếu; phát hành giấy mời, xác nhận 411 đại biểu tham dự; chuẩn bị phương án đón tiếp, lễ tân, phiên dịch; bố trí không gian trưng bày, khu vực kết nối doanh nghiệp và kế hoạch khảo sát thực địa. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, an toàn thực phẩm được xây dựng; dự toán và nguồn kinh phí tổ chức được rà soát, phân bổ. Những phần việc còn lại tiếp tục được các đơn vị phối hợp hoàn thiện, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tổ chức.

Về nội dung chuyên môn, chương trình và kịch bản Hội thảo đã hoàn thành; danh mục tham luận, diễn giả được các đơn vị đồng tổ chức rà soát, hoàn thiện. Theo chương trình, Trường Đại học Thương mại chủ trì hai phiên chuyên đề, Báo Đại Đoàn Kết chủ trì phiên chuyên đề 3; phiên đối thoại chính sách do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu điều hành. Công tác phản biện, tuyển chọn, biên tập bài tham luận được Trường Đại học Thương mại hoàn thành; phương án xuất bản kỷ yếu có mã số ISBN được chuẩn bị, dự kiến hoàn thiện thủ tục xuất bản điện tử sau Hội thảo.

Các phiên chuyên đề tập trung vào những vấn đề thiết thực trong phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới. Đáng chú ý, phiên chuyên đề về du lịch có sự tham gia của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp du lịch và các hiệp hội du lịch. Nội dung trao đổi hướng đến nhận diện những thách thức trong quản trị du lịch xuyên biên giới, đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, thuận tiện, phát triển bền vững; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa Cao Bằng với các địa phương phía Quảng Tây (Trung Quốc). Nội dung trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực xây dựng, kinh tế cửa khẩu, hải quan, thương mại và du lịch đang được các sở, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung, nhằm tạo điều kiện để các vấn đề thực tiễn được trao đổi, giải đáp tại Hội thảo.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là không gian giới thiệu tiềm năng, lợi thế Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Không gian trưng bày được thiết kế theo hai nhóm nội dung chính: giới thiệu mô hình kinh tế cửa khẩu, dự án đầu tư, giải pháp công nghệ và giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ thương mại xuyên biên giới, xuất khẩu. Các lĩnh vực được thể hiện đa dạng, từ thương mại, nông, lâm nghiệp, sản phẩm đặc trưng đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và du lịch. Đến nay, việc dựng khung không gian trưng bày đã hoàn tất, các đơn vị tập trung sắp xếp, bố trí sản phẩm, hoàn thiện các điều kiện trước khi đón đại biểu. Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Cùng với quảng bá tiềm năng, kết nối doanh nghiệp (B2B), kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý (B2G) và ký kết các thỏa thuận hợp tác (MOU) được xác định là nội dung quan trọng, hướng đến chuyển những trao đổi tại Hội thảo thành cơ hội hợp tác cụ thể. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế và Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị kịch bản điều hành, danh sách các cặp kết nối, địa điểm và nhân sự hỗ trợ.

Giám đốc Sở Công thương Lê Văn Định cho biết: Đơn vị đang tập trung rà soát danh sách đối tác, nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp và hoàn thiện các dự thảo thỏa thuận. Việc tổ chức các phiên kết nối không chỉ dừng ở trao đổi thông tin mà hướng đến xác định những lĩnh vực có khả năng hợp tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động thương mại, đầu tư và dịch vụ. Qua đó, góp phần thúc đẩy các mối liên kết thực chất, khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế cửa khẩu và thị trường khu vực.

Trong khuôn khổ Hội thảo, chương trình hội kiến và giao lưu văn hóa nghệ thuật cũng được chuẩn bị chu đáo. Gala dinner được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Sắc chàm - Hồn núi, tình sông” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Về chương trình khảo sát, Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Công thương đã ban hành kế hoạch khảo sát tại các khu vực cửa khẩu Sóc Giang, Tà Lùng và Trà Lĩnh. Các đoàn đại biểu được bố trí lộ trình phù hợp với nội dung quan tâm, trong đó có khảo sát hạ tầng cửa khẩu, kho bãi, logistics, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các điểm du lịch, như: Pác Bó, thác Bản Giốc, Mắt Thần Núi, làng đá Khuổi Ky, động Ngườm Ngao.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nông Thị Thanh Huyền cho biết: Bên cạnh việc tham mưu nội dung chuyên môn, điều hành các phiên chuyên đề và đối thoại chính sách, đơn vị đang phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật phục vụ Hội thảo. Hệ thống phòng họp, âm thanh, màn hình, trình chiếu, đường truyền internet, bàn thư ký và các điều kiện kỹ thuật được kiểm tra, bảo đảm phục vụ các phiên làm việc. Đơn vị cũng phối hợp hoàn thiện không gian trưng bày, tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Song song với công tác tổ chức, hoạt động thông tin, tuyên truyền được triển khai nhằm lan tỏa ý nghĩa, nội dung và các hoạt động của Hội thảo. Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông trước, trong và sau sự kiện; Báo Đại Đoàn Kết xây dựng tuyến bài, bảo đảm nội dung thông tin phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

Đối với các điều kiện bảo đảm tổ chức, như: an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phương án chăm sóc sức khỏe và giám sát an toàn thực phẩm, công tác lễ tân, khánh tiết, phân luồng đón tiếp, sơ đồ chỗ ngồi và chương trình làm việc của lãnh đạo tỉnh..., tiếp tục được rà soát, thống nhất trước khi tổ chức.

Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực và các sở, ngành liên quan cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc được giao; phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm Hội thảo diễn ra chu đáo, an toàn, thành công. Trong đó, giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối thống nhất lịch trình các đoàn khảo sát, điều phối công tác phiên dịch; Sở Khoa học và Công nghệ chủ động nắm số lượng đại biểu, bố trí phương tiện, phối hợp bảo đảm các điều kiện về an ninh, y tế. Các sở, ngành liên quan chủ động triển khai công tác đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu theo lĩnh vực phụ trách; khẩn trương hoàn thiện công tác trang trí, khánh tiết, không gian trưng bày và khu vực kết nối doanh nghiệp.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi khoa học mà còn là cơ hội để tỉnh tăng cường đối thoại, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Thông qua việc giới thiệu tiềm năng, lợi thế, kết nối các đối tác và thúc đẩy ký kết những thỏa thuận hợp tác cụ thể, tỉnh kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, dịch vụ và du lịch. Qua đó, từng bước mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế của Cao Bằng trong liên kết kinh tế khu vực biên giới, hướng tới phát triển năng động, bền vững và hội nhập.