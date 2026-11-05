Cao Bằng: Sản phẩm đặc sản tìm đường đi xa

Từ vùng biên Cao Bằng đến thị trường Thủ đô

Miến dong Phia Đén, hạt dẻ Quây Sơn, bánh khảo, Khảu Sli, mật ong người Tày hay những sản phẩm trà thảo dược mang hương vị núi rừng Cao Bằng vốn gắn với đời sống, văn hóa và sinh kế của đồng bào vùng cao. Trước đây, nhiều sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại địa phương hoặc thông qua những kênh phân phối nhỏ lẻ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường nội địa và các phương thức bán hàng hiện đại, những đặc sản này đang có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở các đô thị lớn.

Hồi đầu tháng 9/2026, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng đã được đưa về giới thiệu và bán trực tiếp tại số 62 Tràng Tiền (Hà Nội). Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tổ chức, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô.

Đặc sản Cao Bằng được giới thiệu tới người dân Thủ đô. Ảnh: Nam Nguyễn/ Báo Công Thương.

Không chỉ có những đặc sản truyền thống như miến dong, hạt dẻ, bánh khảo, các sản phẩm được giới thiệu còn khá đa dạng, từ bún ngô, bún cẩm, bún gấc, bún gạo lứt huyết rồng, bún rau củ đến măng khô, măng bào Bảo Lạc, nấm hương, mộc nhĩ, thịt hun khói và các loại trà thảo dược.

Việc những sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng xuất hiện ngay tại trung tâm Hà Nội cho thấy một hướng tiếp cận mới trong phát triển thị trường. Thay vì chỉ chờ thương lái hoặc phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống, doanh nghiệp và hợp tác xã có thể chủ động đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, giới thiệu chất lượng, nguồn gốc và những giá trị riêng của hàng hóa.

Đặc biệt, với những sản phẩm còn ít được biết đến, việc tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng. Khách hàng được trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm trước khi quyết định mua; trong khi doanh nghiệp có điều kiện nắm bắt nhu cầu, thị hiếu để điều chỉnh mẫu mã, bao bì, giá bán và phương thức phân phối.

Bà Nguyễn Hương Nhung, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng cho biết, cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tại Cao Bằng đang chú trọng hơn đến bao bì, nhận diện thương hiệu và phát triển các kênh bán hàng hiện đại. Đây cũng là một trong những nội dung được tổ chức Đoàn quan tâm hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương.

Thực tế cho thấy, một sản phẩm có chất lượng tốt, mang bản sắc riêng chưa đủ để mở rộng thị trường nếu thiếu khả năng quảng bá và kết nối với người mua. Vì vậy, đưa đặc sản Cao Bằng về Hà Nội không đơn thuần là tổ chức một hoạt động bán hàng mà còn là cơ hội để các cơ sở sản xuất từng bước tìm kiếm thị trường ổn định, hướng tới phát triển thương hiệu lâu dài.

Mở cơ hội cho đặc sản vùng miền

Cơ hội tiêu thụ các sản phẩm địa phương đang được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng tích cực của thị trường trong nước.

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 9/2026 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Những con số này cho thấy thị trường nội địa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, khai thác hiệu quả sức mua trong nước càng có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì tăng trưởng và phát triển các ngành hàng.

Đối với các địa phương miền núi như Cao Bằng, đây là cơ hội để phát huy lợi thế về nông sản, thực phẩm truyền thống và sản phẩm mang bản sắc văn hóa. Thị trường gần 100 triệu dân không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa mà còn có thể trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm trước khi mở rộng sang những thị trường lớn hơn.

Hạt dẻ Trùng Khánh là một trong những đặc sản nổi tiếng của Cao Bằng. Ảnh minh hoạ.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhận định, trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc phát triển thị trường cần gắn với các giải pháp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam.

Tuy nhiên, để tận dụng được sức mua nội địa, các cơ sở sản xuất cũng cần thay đổi cách tiếp cận thị trường. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến hương vị, chất lượng mà còn chú trọng nguồn gốc, an toàn thực phẩm, bao bì và sự thuận tiện khi mua sắm.

Điều đó yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vùng cao phải từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao khả năng cung ứng và đáp ứng yêu cầu của những hệ thống phân phối hiện đại.

Đây cũng là điều kiện quan trọng để sản phẩm không chỉ xuất hiện trong những chương trình xúc tiến thương mại ngắn ngày mà có thể hiện diện thường xuyên trên thị trường. Đặc biệt, hơn khi sức mua nội địa tiếp tục được khai thác hiệu quả, đặc sản Cao Bằng nói riêng và sản phẩm vùng miền nói chung sẽ có thêm điều kiện vượt qua giới hạn địa lý, hiện diện rộng rãi hơn trong đời sống tiêu dùng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế địa phương.

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 9/2026 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025.