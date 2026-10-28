Cao Bằng quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, khơi thông dự án Bauxite Táp Ná

Rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục pháp lý

Tối 26/10/2026, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Cao Giang nhằm đánh giá tình hình triển khai và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đầu tư khai thác và tuyển khoáng mỏ Bauxite Táp Ná.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng, các sở, ngành và doanh nghiệp nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Dự án Bauxite Táp Ná. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Đây là dự án khai thác khoáng sản có quy mô vốn đầu tư gần 299 tỷ đồng, được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2011. Dự án nằm trên địa bàn các xã Thanh Long và Tĩnh Túc, có công suất khai thác theo giấy phép 1,5 triệu tấn quặng mỗi năm.

Theo nội dung được công bố tại buổi làm việc, dự án đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, song đến nay vẫn chưa thể triển khai hoạt động khai thác theo kế hoạch. Tình trạng này đặt ra yêu cầu phải rà soát các thủ tục liên quan, xác định rõ nguyên nhân và có phương án xử lý phù hợp để tránh kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và nhà đầu tư tập trung trao đổi về những khó khăn liên quan đến trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án. Các vấn đề về đất đai, lâm nghiệp và tiến độ thực hiện cũng được đưa ra xem xét.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi tại buổi làm việc về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục và triển khai Dự án Bauxite Táp Ná. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Đáng chú ý, một số nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư trước đây cần tiếp tục được rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý. Đây là bước quan trọng để xác định hướng xử lý, bảo đảm việc tháo gỡ vướng mắc có căn cứ, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định hiện hành.

Đại diện doanh nghiệp đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ giải quyết những khó khăn còn tồn tại, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết và tiếp tục triển khai.

Tháo gỡ điểm nghẽn nhưng không hợp thức hóa sai phạm

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa khẳng định tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật. Việc tháo gỡ khó khăn tại các dự án tồn đọng, kéo dài được xác định là một trong những nhiệm vụ cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với Dự án Bauxite Táp Ná, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục pháp lý; làm rõ những tồn tại, sai sót phát sinh trong quá trình triển khai trước đây để đề xuất phương án khắc phục phù hợp.

Quan điểm được nhấn mạnh là phải xử lý các vướng mắc trên cơ sở tuân thủ pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm. Điều này đòi hỏi quá trình rà soát không chỉ tập trung vào việc hoàn thiện thủ tục để dự án có thể tiếp tục triển khai, mà còn phải xác định rõ căn cứ pháp lý đối với từng nội dung cần điều chỉnh, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc tại Dự án Bauxite Táp Ná trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Trên cơ sở hồ sơ, giấy phép đã được cấp, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp khả thi, hạn chế tình trạng thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tháo gỡ khó khăn, từng bước giải quyết các vướng mắc pháp lý của dự án.

Khai thác khoáng sản phải gắn với trách nhiệm môi trường

Từ góc độ phát triển kinh tế, việc tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý tại các dự án khai thác khoáng sản có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nguồn lực tài nguyên vào khai thác, sử dụng hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư và đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, đối với các dự án khai thác bauxite, yêu cầu về tuân thủ pháp luật, quản lý đất đai, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường cần được đặt trong tổng thể quá trình chuẩn bị, triển khai và vận hành dự án. Việc dự án đã có giấy phép khai thác khoáng sản và báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt không đồng nghĩa với việc mọi thủ tục liên quan khác đều đã hoàn tất.

Do đó, quá trình tháo gỡ vướng mắc tại Bauxite Táp Ná cần bảo đảm sự đồng bộ giữa thủ tục đầu tư, điều kiện sử dụng đất, các quy định về lâm nghiệp và những yêu cầu pháp lý liên quan. Đây cũng là cơ sở để hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, vi phạm và chi phí xử lý trong quá trình thực hiện dự án.

Về lâu dài, hiệu quả của một dự án khai thác khoáng sản không chỉ được đánh giá qua quy mô vốn đầu tư hay sản lượng khai thác, mà còn phụ thuộc vào khả năng sử dụng tài nguyên hợp lý, kiểm soát tác động môi trường và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Với Dự án Bauxite Táp Ná, yêu cầu rà soát toàn diện và xử lý dứt điểm các vướng mắc theo đúng thẩm quyền là bước quan trọng để xác lập cơ sở pháp lý cho giai đoạn tiếp theo. Việc phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư sẽ góp phần hạn chế lãng phí nguồn lực, đồng thời bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với kỷ cương pháp luật và trách nhiệm môi trường.